حرحور: 100 % نسبة التنفيذ فى مشروعات الخطة الاستثمارية بشمال سيناء

بلغت نسبة التنفيذ فى مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة شمال سيناء خلال العام المالى الماضى 100 % .. بينما وصلت تلك النسبة فى بعض المشروعات المنفذة خلال العام المالى الحالى نحو 95 % .

صرح بذلك اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء .. وأضاف أن المشروعات فى مختلف القطاعات على مستوى قرى ومدن ومراكز المحافظة ، وأن اجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الماضى 2013 / 2014 بلغ 100 مليون و 57 ألف جنيه .. منها 95 مليون و 57 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى و5 ملايين جنيه تمويل ذاتى ، وقد بلغت نسبة التنفيذ فيها 100 % .. بينما بلغ اجمالى اعتماد الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2014 / 2015 مبلغ 100 مليون و 27 ألف جنيه .. منها 95 مليون و 27 ألف جنيه من بنك الاستثمار القومى و 5 ملايين جنيه تمويل ذاتى ، وأن نسبة التنفيذ لعدد من المشروعات بلغت 94.80 % .

وأشار المحافظ الى إنشاء 5 أسواق شعبية للباعة الجائلين بمبلغ 5.6 ملايين جنيه .. الى جانب توريد 3 سيارات فنطاس لنقل مياه الشرب لصالح تلبية الاحتياجات العاجلة والملحة لمواطنى المحافظة بتكلفة 2.1 مليون جنيه .. كما تم الانتهاء من ترفيق الربع الأول من المنطقة الصناعية ببئر العبد باجمالى عدد 50 قطعة أرض ، وتوفير مبلغ 29.8 مليون جنيه كدعم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لترفيق الربع الثانى من المنطقة ، وتم الانتهاء من اعداد جميع الدراسات الخاصة بالتكلفة والمقايسات والرسومات والشروط وارسالها الى جهاز الخدمة الوطنية لبدء تنفيذ الأعمال .. كما تم ترفيق الربع الشمالى من المنطقة الصناعية بالعريش برصف الطرق وتوصيل المياه ، وجارى توصيل التيار الكهربائى لها .. علاوة على الانتهاء من عدد 160 ورشة ومصنع بتكلفة 4.5 مليون جنيها .

كما تم الانتهاء من تنفيذ 60 % من شبكة مياه الشرب و40 % من شبكة الصرف الصحى ، ويجري الانتهاء من أعمال الكهرباء والطرق فى المحافظة .

وأعلن المحافظ أنه تم توظيف 6971 خريجًا وخريجة فى ديوان عام المحافظة ومديريتى التربية والتعليم والشباب والرياضة وباقى مديريات الخدمات ، وذلك لاستيعاب قدر من حجم البطالة الموجودة فى المحافظة نظرا للظروف التى تمر بها .. مؤكدا استمرار التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم .. حيث يتم اللقاء اليومى مع المواطنين من الرجال والنساء والشباب والشيوخ والعواقل الى جانب اللقاء الأسبوعى مع مشايخ وعواقل وشباب احدى المراكز للتعرف على مشاكلهم ومتابعة المشروعات الخدمية التى تتم داخل المركز .. علاوة على تقديم الخدمات الانسانية العاجلة للحالات المرضية وضحايا الحوادث المختلفة والمساعدات الانسانية باجمالى 1585 حالة بقيمة 568 ألفا و 165 جنيها .

وأكد المحافظ أنه تم تمويل 1048 مشروعا بقيمة 46 مليون جنيه من الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال الجهات الوسيطة والاقراض المباشر وتمويل الاقراض للمشروعات المتناهية الصغر من خلال 8 جمعيات أهلية ومشروعات التنمية المجتمعية .. الى جانب قيام الصندوق بتمويل تحسين مشروعين لمياه الشرب بتكلفة 1.650 مليون جنيه ، وكذا تمويل صيانة شبكتين للمياه بقيمة 500 ألف جنيه بقرية الميدان بالعريش وعين قديس بالحسنة ، وترميم وصيانة 15 مدرسة بالتعاون مع الأبنية التعليمية بتمويل 4.5 مليون جنيه ، وكذا تمويل 6 جمعيات أهلية لتنفيذ مشروعات كثيفة العمالة بتمويل من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بقيمة 6 ملايين جنيه وفرت 513 فرصة عمل ، وعرض المنتجات لعدد 45 مستفيدا من خلال المعرض الالكترونى ، وتنفيذ 4 دورات تدريبية لشرح دراسات الجدوى لعدد65 مستفيدا .

وقال المحافظ أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات فى قطاع المشروعات الخدمية كالتموين والنقل والطرق والصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والاسكان والشباب والرياضة والبيئة والثقافة والتضامن الاجتماعى والثروة السمكية والطب البيطرى والقوى العاملة والموارد المائية .

أ ش أ