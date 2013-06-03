عماد جاد يستنكر إذاعة معلومات عسكرية على الهواء مباشرة في حوار الرئاسة اليوم

كتب : سارة محمد منذ 21 دقيقة

أعرب الدكتور عماد جاد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية، عن استيائه من بث حوار الرئيس محمد مرسي والقوي السياسية لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي، على الهواء مباشرة، قائلا إن هذه الموضوعات لابد أن تناقش في الغرف المغلقة وليس على الهواء.

وأضاف جاد في تصريح لـ"الوطن"، أن الدول الكبرى لا تذيع معلوماتها الاستخباراتية والعسكرية على الهواء مباشرة، متسائلا "كيف يذاع على الهواء أن مصر تتفاوض لشراء طائرات تزويد الوقود في الهواء؟"، لافتا إلى أن هذه التصريحات تعتبر رسالة لإثيوبيا مفادها أن مصر تفكر في اللجوء للخيار العسكري. وتابع مستنكرا "ليس هكذا تدار أزمات الدول والشعوب في العالم".