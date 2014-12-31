أمانة جدة تزيل 248 حظيرة مخالفة وتغلق 8 محلات

أزالت أمانة محافظة جدة 248 حظيرة مخالفة للاشتراطات البيئية، وأغلقت 8 مطاعم ومحلات غذائية وتجارية، ضمن جهودها المكثفة وجولاتها الرقابية الشاملة للنظافة ومكافحة آفات الصحة العامة خلال الأيام الماضية، والتي تستهدف جميع المحلات والمستودعات والمطاعم والمراكز التجارية بالمحافظة.

ورصدت الحملة الأولى العديد من المخالفات في منطقة الخمرة بنطاق بلدية الجنوب الفرعية، وتركزت على المستودعات وحلقة الماشية، وأسفرت عن إزالة (248) حظيرة بواقع (244) رداً، كما تم رش (230) حظيرة، و(11) حوشاً، ورفع عدد (101) رد من مخلفات المستودعات.

فيما استهدفت الحملة الثانية شارع الروضة وحمد الجاسر وعبدالرحمن السديري في نطاق بلدية جدة الجديدة الفرعية، والتي أدت إلى إغلاق (2) سوبر ماركت، و(2) من محلات الأحذية و(2) من المطاعم ومحلين آخرين، بالإضافة لإشعار عدد من المواقع المخالفة من قبل بلدية جدة الفرعية، وذلك لعدم تطبيق الاشتراطات الصحية ولعدم تأمينهم حاويات تجارية للمحلات والمطاعم، ولعدم تأمين سلال أمام المحلات، كما تم تكليف مقاول العقد بتنظيف الشوارع من المبعثرات الناتجة عن تلك المنشآت.

كما شملت الجولة الرقابية منطقة الكورنيش ابتداءً من النادي الأدبي وحتى متنزه النورس، وأسفرت عن إشعار (17) محلاً ومطعماً وشققاً سكنية لسوء النظافة أمام مواقعهم، ولعدم وجود حاويات تجارية، كما نفذت فرق المكافحة عمليات رش لتلك المواقع.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات المهندس أحمد بن سليمان محنبي أنه تلقى توجيهات الأمين بمضاعفة الجهود وتشديد الرقابة على جميع المنشآت التجارية في جانب النظافة وصحة البيئة، مشيراً إلى تشكيل لجنة مكونة من (الإدارة العامة للنظافة والمرادم، الإدارة العامة لصحة البيئة، الإدارة العامة للبلديات الفرعية، مندوبين من الشرطة، إدارة المسالخ وأسواق النفع العام).

وأضاف أن مراقبي الأمانة سيستخدمون أجهزة راصد لتوثيق جميع المخالفات بشكل آلي بعد تغذيتها بالمعلومات اللازمة والتي ستساهم في تسريع العمل وتوثيقه.

وأكد محنبي أن الأمانة ستواصل متابعتها على مستوى جميع نطاقات البلديات الفرعية بمحافظة جدة، ومن خلال فرق مشتركة من جميع الجهات، داعياً المنشآت التجارية إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات البلدية، وإزالة المخالفات للحفاظ على صحة البيئة.