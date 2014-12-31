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أنشيلوتي: الهزيمة من ميلان ليست مؤلمة

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أنشيلوتي: الهزيمة من ميلان ليست مؤلمة أنشيلوتي: الهزيمة من ميلان ليست مؤلمة

(إفي): أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه اليوم في بطولة كأس التحدي الودية بدبي من ميلان الإيطالي بنتيجة 4-2 ليست مؤلمة، معربا عن سعادته بنهاية "هذا العام الرائع".

وقال أنشيلوتي في بيان صادر عن النادي "كنا نحتاج إلى مباراة مثل هذه عقب أسبوع العطلات، الهزيمة لا تؤلمنا بتاتا والفريق كان جيدا على الصعيد التكتيكي، الآن علينا الحصول على قدر من الراحة والاستعداد لمواجهة فالنسيا"، في الرابع من الشهر المقبل بالليجا.

وبخصوص المباراة، صرح المدرب "ميلان لعب جيدا وبصورة أفضل منا، لا يمكن قول أن هذا الأمر أثر على ما فعلناه في هذا العام الرائع".

وبخصوص البرازيلي مارسيلو الذي يتعافى من إصابته، قال "لدينا نبأ جيدا بخصوصه قادم من المدينة الرياضية للنادي، مارسيلو يتدرب".

وأضاف أنشيلوتي "الجماهير تمنحنا حبها في كل مكان، نفس ما وجدناه في مراكش كان هنا، خيسي لعب ساعة ومستواه كان جيدا وبالأخص في الشوط الثاني، لقد تعافى بصورة كاملة".

وتمكن الريال خلال 2014 من التتويج بلقب دوري الأبطال للمرة العاشرة وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس ملك إسبانيا.

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