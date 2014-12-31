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أبناء الجاليات المصرية بالخارج يزورون مؤسسة مجدي يعقوب للقلب بأسوان

  • مصر
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أجرى أبناء الجاليات المصرية بالخارج، الثلاثاء، جولة، داخل مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان للتعرف عن قرب على طبيعة المركز والخدمات التي يقدمها للجمهور.

جاء ذلك في إطار فعاليات الملتقى الرابع لأبناء الجاليات المصرية الذي تنظمه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة هذا العام في نسخته الرابعة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والهجرة خلال الفترة من 23 ديسمبر 2014 حتى 3 يناير 2015 بمشاركة أبناء 12 جالية مصرية في دول ألمانيا، النمسا، هولندا، إيطاليا، سويسرا، الولايات المتحدة الأمريكية، إنجلترا، إستراليا، الدنمارك، بالإضافة إلى سلوفاكيا وفرنسا، واليونان.

في السياق ذاته أوضح مدير المركز أن المركز يقوم بعمل الفحوصات والتحاليل، وإجراء الجراحة بالمجان، مشيراً أن أولوية إجراء الجراحة تكون لمواطني أسوان، وأن المركز يتابع بشكل دوري المرضى من خلال طاقم أطباء وتمريض مصريين وعدد قليل من الأجانب.

على صعيد متصل أوضح المدير أن المركز مؤسسة أهلية مصرية أُنشأت من خلال جهود ذاتية معتمدة على التبرعات، مشيراً أن هدف المؤسسة في الاساس تقديم أفضل الخدمات الطبية المجانية للمرضى.

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