إليسا: أداءعمرو عمروسى فى برنامج “أراب جوت تالنت”..أبكانى

أشادت الفنانة إليسا بأداء المتسابق المصري عمرو عمروسي في برنامج المواهب «أراب جوت تالنت»، مؤكدة تأثرها بما قدمه إلى حد البكاء

وقام «عمروسي» خلال برنامج المواهب الذي يعرض على فضائية «إم بي سي مصر»، السبت الماضى ، بتمثيل جسد شخص يتم تمزيقه، ثم يحاول الشخص إعادة لُحمة الجسم مرة أخرى.

وكشف المتسابق المصري، عن أعلام الدول العربية على صدره،مضيفًا: «هذا وطن عربي، إياكم أن تنتهكوه، فاحذروا إنذاراته».

ولقي هذا العرض ترحيبًا من الجمهور، وسط بكاء من الفنانة نجوى كرم، عضو لجنة التحكيم التي تضم الدكتور علي جابر، عميد كلية الإعلام بالجامعة الأمريكية بدبي، والفنان أحمد حلمي، والفنان الكويتي ناصر القصبي.