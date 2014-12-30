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رسميًا.. مؤمن زكريا فى الأهلى لـ 5 سنوات بـ 5 ملايين جنيه.. ويشارك فى مران الخميس المقبل

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رسميًا.. مؤمن زكريا فى الأهلى لـ 5 سنوات بـ 5 ملايين جنيه.. ويشارك فى مران الخميس المقبل رسميًا.. مؤمن زكريا فى الأهلى لـ 5 سنوات بـ 5 ملايين جنيه.. ويشارك فى مران الخميس المقبل

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي الي الانتهاء من الاتفاق على ضم مؤمن زكريا لاعب وسط نادي انبي والمعار لصفوف الزمالك لمدة 5 سنوات مقبلة، ودخل النادي الأهلي مؤخرا في مفاوضات مع نادي انبي وقدم عرضا رسميا قيمته 5 ملايين جنيه من أجل الحصول على خدمات زكريا.

وصرح مصدر مسؤول في النادي الأهلى، بأنه تم انهاء الاتفاق على ضم مؤمن زكريا مقابل 5 ملايين ونصف جنيه لمدة 5 سنوات مقبلة، مشيرُا إلى أن زكريا سيشارك فى مران الأهلى المقبل استعدادا لمواجهة الجونة.

وكان مؤمن زكريا قد تم اعارته من صفوف نادي انبي لنادي الزمالك لمدة موسم وتم تمديدها لنصف موسم أخر وفقا لبنود العقد بعد تأهل الزمالك لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

واشترط مسؤولو نادي انبي على نادي الزمالك الحصول على مبلغ 8 مليون جنية (قيمة صفقة مؤمن زكريا + مستحقات متأخرة من صفقة إسلام عوض) مقابل التنازل عن اللاعب بشكل نهائي للنادي الأبيض.

وطالب مجلس إدارة نادي انبي مؤمن زكريا بالانتظام في تدريبات الفريق المقبلة حيث انتهاء اعارته للزمالك.

 

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