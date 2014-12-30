بالفيديو.. «عزب شو» يقلد الرئيس السيسي

جسد الفنان الكوميدى محمود عزب، شخصية الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حواره مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، مقدمة برنامج “ست الحسن” المذاع على فضائية “أون تى فى”، بناء على طلب أحد مشاهدى البرنامج من محافظة الشرقية، الذى طلب منه أن يقلد الرئيس السيسى وذلك حبا منه فى الرئيس، واستجاب عزب له وقام بالفعل بتقليد الرئيس السيسى.

وقلد عزب الرئيس، مقتبسًا مقولته الشهيرة للمصريين: “عايز أقولكم يا مصريين أنكم نور عنينا ولا إيه؟”. وعلق الكاتب محمود سلامة، الذى يقوم بكتابة الحلقات الساخرة، للفنان محمود عزب، على طلب المتصل الذى طالب عزب بتقليد الرئيس السيسى ساخرا : “لو عزب قلّد الرئيس توعده أنك تجبله عيش وحلاوة وهاتروحله”، فقاطعته شريهان أبو الحسن “مافيش كلام من ده، وهيقلد الرئيس”.

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