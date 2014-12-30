بالفيديو والصور.. محافظ سوهاج يتفقد المنطقة الصناعية الأولى والثانية بحى الكوثر‎

قام اللواء محمود عتيق محافظ سوهاج ظهر اليوم بجولة لتفقد المنطقة الصناعية الاولى والثانية بحى الكوثر وذلك لتشجيع المستثمرين ومتابعة سير العمل والوقوف على اهم المشكلات التى يعانى منها المستثمرون بالمنطقة الصناعية .حيث زار مصانع الشركة الدولية للتصنيع والطباعة والشركة العربية لصناعة الكرتون والمنتجات الورقية وشركة امون للغازات الطبية والصناعية وشركة الكوثر لتعبئة الاعلاف الحيوانية والشركة المصرية للصناعات الغذائية والمياه الغازية ومصنع الاهرام للبلاستيك ومصنع السلام للرخام والجرانيت ومصنع الهلال والنجمة والذى سوف يبدأ العمل به خلال ايام وشركة مصانع رمضان للصناعات المعدنية والذى من المقرر ان يشارك فى معرضى الخرطوم واديس ابابا الدوليين للصناعات المعدنية .كما تفقد المحافظ ايضا عدد من المصانع تحت الانشاء.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس علاء يس سكرتير عام المحافظة ومحمد احمد دكرونى وكيل وزارة القوى العاملة والمهندس احمد الناظر رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بسوهاج والمهندس سلطان السمان نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين بسوهاج والمهندس ماجد رشدى مدير المنطقة الصناعية بحى الكوثر ومحمد مجدى هارون رئيس حى الكوثر وعدد من المستثمرين .

وعبر المحافظ عن سعادته بما شاهده اليوم وما وصلت اليه الصناعة بالمنطقة الصناعية بحى الكوثر من تطور ونمو صناعى ملحوظ داعيا اصحاب المصانع الى مزيد من العمل والتطوير لجذب المزيد من المستثمرين الى محافظة سوهاج مشيرا الى اهمية دور الصناعة فى ازدهار الامم لما تحققه الصناعة من اكتفاء ذاتى وخلق فرص عمل للشباب وزيادة الدخول كما أكد المحافظ على اهمية وجود خريطة استثمارية توضح المصانع العاملة فى مختلف المجالات وهل هذه المصانع كافية لتلبية احتياجات السوق ام ان السوق فى حاجة الى انشاء مصانع اخرى .

وصرح المحافظ انه فى اطار تشجيعه الدائم والمستمر واهتمامه بالاستثمار فى محافظة سوهاج فقد امر بتشكيل لجنة دائمة تختص بالنظر فى مشاكل المستثمرين والعمل على حلها فورا او رفع هذه المشكلات الى مجلس الوزراء او الوزارة المختصة اذا اقتضى الامر لحل المشكلة .

ووعد المحافظ بدراسة مقترح من عدد من المستثمرين بانشاء جمعية اسكان للعاملين بمصانع المنطقة الصناعية بحى الكوثر .