الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب بمنزل فى القوصية بأسيوط‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط ، اليوم الثلاثاء ، من السيطرة على حريق نشب في منزل بقرية بني يحيي التابعة لمركز القوصية، أسفر عن إصابة زوجين دون وقوع خسائر مادية.

وكان مدير أمن اسيوط ، اللواء طارق نصر ، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية ينى يحيي دائرة المركز ملك المواطن “عاطف . م ” 55 سنة بسبب قيامه بتركيب اسطوانة بوتاجاز مما أدى إلى انفجار الاسطوانة مما أسفر عن إصابته هو وزوجته المدعوة مرزوقة أ . ع “45 سنة” ولم تقع ثمة خسائر مادية .

تم نقل المصابين لمستشفى القوصية المركزي لتلقى العلاج اللازم حيث أفاد مصدر بالمستشفى باستقرار حالتهما.