دي خيا: أشعر كأنني بطل خارق

(إفي): قال حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، الإسباني ديفيد دي خيا الذي يقدم حاليا واحد من أفضل مواسمه إن التحول الذي مر به منذ انتقاله للشياطين الحمر في 2011 تجعله يشعر كما لو كان (كابتن أمريكا) الشخصية الخيالية لبطل خارق.

وكان اللاعب (24 عاما) انتقل لمان يونايتد قادما من أتليتكو مدريد ومنذ وصوله اتبع برنامجا تدريبيا خاصا لزيادة الكتلة العضلية ظهرت نتائجه تدريجيا.

وقال دي خيا في تصريحات لموقع النادي الالكتروني اليوم "شعرت كما لو كنت (كابتن أمريكا)، لا أزال أتبع هذا البرنامج، ولكن ليس بنفس الصورة، تدربت كثيرا في صالة الألعاب، وكان لهذا الأمر نتائج طيبة جدا".

وأضاف الحارس "أنا في النادي منذ أربع سنوات وأعتقد أنني تقدمت على كل الأصعدة، لا يمكنني ذكرها كلها بالتفصيل، لأنني عملت بقوة وتحسنت كثيرا".

يشار إلى أن دي خيا في مراحله الأولى مع مانشستر يونايتد، الذي انتقل إليه مقابل 22.7 مليون يورو، كان تعرض لانتقادات قوية من قبل الصحافة البريطانية بسبب اهتزاز مستواه.

وبمرور الوقت بدأ الحارس الإسباني يكتسب المزيد من الثقة وحصل على جائزة أفضل لاعب في الفريق خلال الموسم الماضي ودخل في قائمة الفريق المثالي للدوري الإنجليزي بموسم 2012/2013.

وأضاف اللاعب "التطور أمر ممكن دائما حتى ولو كنت في أفضل لحظة بمسيرتك، دائما ما توجد نقاط يمكن تحسينها، أعتقد أن الأفضل قادم".