بالصور.. العدد السادس من مجلة «دابق» .. التنظيم يهاجم «بن لادن» ومرسى يظهر بـ «الصدفة» وحوار مع طيار أردنى

نشر مركز الحياة للإعلام التابع لتنظيم الدولة الإسلامية فى العراق والشام، العدد السابق من مجلة “دابق” الداعشية باللغة الإنجليزية.

ورصدت وكالة ONA، أهم ما جاء فى صفحات العدد

حوار مع طيار أردنى أسير لدى التنظيم -مترجم حسب ما ورد فى الصحيفة-

قامت الدولة الاسلامية بأسر أحد الطيارين الذي كان يطير لصالح التحالف الدولى بعد أن اسقطت طائرته بصاروخ حراري مضاد للطائرات.

دابق : أخبرنا عن نفسك ؟ ماهو اسمك ؟ من اين انت ؟ كم عمرك ؟

> الطيار : اسمي معاذ صافي يوسف الكساسبة ،، انا اردني من الكرك ،، ولدت في 1988 وعمري 26 سنة

دابق : ماكان موقعك في القوة الجوية المرتدة ؟ ومتى بدأت في طريق الكفر هذا ؟

> الطيار : طنت ملازم اول طيار تخرجت من كلية الملك حسين للقوة الجوية في 2009 اكملت التمرينات حتى اصبحت طياراً في 2012 مع دخولي للسرب في قاعدة موفق السلطي الجوية

دابق : اخبرنا عن رحلتك التي قادتك للامساك المخزي بك في يوم الاربعاء ؟

> الطيار : كنا قد اخبرنا بيوم قبلها في الساعة الرابعة بعد الظهر . مهمتنا كانت للمسح والتغطية للطائرة القاصفة مسحنا المنطقة لتدمير اي سلاح مضاد للطائرات على الارض ولتجهيز غطاء في حال ظهور طائرات للعدو، بعدها جاءت الطائرة القاصفة ذات الصواريخ الموجهة بالليزر

> لتنفيذ جزئها من المهمة ،، اقلعنا باتجاه العراق من قاعدة موفق السلطي الجوية في مدينة الازرق في محافظة الزرقة في الساعة السادسة والربع صباحاً قامو بتزويدنا بالوقود جوياً في الساعة السابعة و خمسة وخمسون صباحاً بعد ذهب لمكان الانتظار حيث التقينا مع السرب الاخر الذي يتألف من

> طائرات سعودية F15 ،، اماراتية F16 ،، ومغربية F16 ،، دخلنا منطقة الرقة لمسحها بعدها جاءت الطائرة القاصفة ودخلت لبدء الهجوم .

> وكانت طائرتي قد اصيبت بصاروخ حراري وكنت قد سمعت وشعرت بالضربة ،، اتصل بي الطيار الاردني الاخر المشارك في المهمة (ملازم اول طيار صدام المارديني) من احدى الطائرات المشاركة واخبرني انني قد اصبت والنار تشتعل في فوهة المحرك الخلفي .

> قمت بفحص النظام وكان يشير ان المحرك قد تضرر ويحترق ثم بدأت الطائرة بالانحراف عن مسارها فقذفت نفسي من الطائرة وهبطت في نهر الفرات بواسطة البرشوت وسقط المقعد على الارض حتى امسك بي بواسطة جنود الدولة الاسلامية .

دابق : ماهي الحكومات العربية المرتدة التي تشارك معكم في القصف الصليبي ؟

> الطيار : الاردن مع طائرات ال F16 ،، الامارات مع طائرات ال F16 المطورة المحملة بالقنابل الموجهة بالليزر ،، السعودية مع طائرات ال F16 المطورة المحملة بالقنابل الموجهة بالليزر ،، والكويت تقوم بتجهيز الوقود للطائرات جواً ،، البحرين مع طائرات ال F16 ،، المغرب مع طائرات ال F16 المطورة ،، قطر وعمان

دابق : ما القاعدات الجوية التي تستخدم من قبل المرتدين في التحالف الصليبي ؟

> الطيار : الطائرات الاردنية تقلع من الاردن ،، الطائرات الخليجية عموماً تقلع من الكويت والسعودية والبحرين وهناك بعض القواعد التي حددت للهبوط الاضطراري ( مطار الازرق في الاردن ،، عرعر في السعودية ،، مطار بغداد الدولي ،، مطار الكويت الدولي ،، ومطار في مدينة تركية (نسيت اسمها) حوالي 100 كيلو متر من الحدود السورية)

دابق : ما القواعد الجوية التي يستخدمها التحالف الصليبي ؟

> الطيار : بعض الطائرات الامريكية والفرنسية تقلع من قاعدة الملك حسين الجوية وقاعدة موفق السلطي الجوية وبعض الطائرات الامريكية تقلع من تركيا .

دابق : كيف يتم تنسيق مهام الطيران ؟

> المرتد : هناك بعض القواعد الامريكية في قطر حيث يتم هناك تخطيط المهام وتحديد الاهداف وتوزيع الواجبات حيث يقومون برسم المهام لكل الدول المشاركة قبل يوم من المهمة . يتم اخبار المشاركين بواجباتهم في الساعة الرابعة من اليوم التالي . يقوم الامريكان باستخدام القناصين الجويين والاقمار الصناعية والعملاء والطائرات بدون طيار التي تقلع من دول الخليج لتحديد ودراسة الاهداف . ثم نعطى صور جوية وخرائط للاهداف .

دابق : هل التقيت بالامريكان الصليبيين ؟

> الطيار : طبعاً ،، هناك ما يقارب 200 امريكي في قاعدة موفق السلطي الجوية بينهم ما يقارب 16 طيار امريكي احداهن انثى والباقين ما يقارب 200 يخدمون كفنيين ومهندسين والامور الدائمة الاخرى . بعض الاحيان الامريكان يتناولون العشاء معنا ويأكلون المنسف الذي يحبونه كثيراً وكلامهم لا يتضمن الحديث عن العمليات لضمان السرية والامان .

دابق : هل سبق وشاهدت احدى الفيديوهات المقدمة من قبل الدولة الاسلامية ؟

> الطيار : كلا لم اشاهد .

دابق : سنتاكد من ان السجانين سيعطوك الفرصة لتراها على الرغم من ان غير المؤمنيين لا يحبونها . هل تعرف ماذا ستفعل لك الدولة الاسلامية ؟

> الطيار : نعم ،، سيقتلونني .

مرسى على صفحات مجلة «داعش» بالصدفة

ظهر الرئيس المعزول محمد مرسى، على صفحة بمجلة “دابق”، وجاء مرسى بالصدفة فى تقرير يتحدث عن دور القوات الأمريكية ووزير الدفاع السابق تشاك هيجل فى مواجهة قوات داعش بسوريا والعراق ودور الـCIA فى التنسيق مع قوات التحالف الدولى واستغلال أراضى قطرية كقواعد عسكرية لتنفيذ الضربات الجوية ضد داعش.