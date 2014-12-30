داعش ينفي دخول “البيشمركة” إلى سنجار شمالي العراق ويذبح ثلاثة من عناصرها

نفى تنظيم “داعش” الثلاثاء، في مقطع فيديو نشره دخول قوات “البيشمركة” الكردية إلى مدينة سنجار (120 غربي مدينة الموصل شمالي العراق)، كما تضمن المقطع ذبح ثلاثة أشخاص قال إنهم عناصر من البيشمركة.

وتضمنت بداية المقطع الذي تداوله أنصار لـ”داعش” على شبكات التواصل الاجتماعي، واطلع عليه مراسل (الاناضول)، صوراً جوية لسنجار تظهر فيها مواقع يتمركز فيها قوات البيشمركة، قبل أن يظهر في المقطع عنصر من التنظيم يقود سيارة مفخخة استهدف بها مركزاً قيادياً للقوات الكردية.

كما ظهر في المقطع الذي لم يعرف تاريخ تصويره، ثلاثة رجال يرتدون الزي البرتقالي، ووراءهم عناصر مسلحين من “داعش” قبل أن يقوم ثلاثة منهم بذبح الرجال الثلاثة وفصل رؤوسهم عن أجسادهم.

واستعرض التنظيم بمقطع الفيديو نفسه تواجد عناصره المسلحين في عدد من المناطق قال إنها وسط سنجار وعلى أطرافها، وأجرى المصور لقاءات مع عدد من السائقين الذين قالوا إنهم قادمين من سوريا نافين أن تكون الحدود بين العراق وسوريا قد أغلقت كما أعلنت البيشمركة قبل أيام.

ولم يتسنّ التحقق من مقطع الفيديو من مصدر مستقل، كما لا يتسنى الحصول على تعليق من “داعش” بسبب القيود التي يفرضها على التعامل مع وسائل الإعلام.

وأعلنت قوات البيشمركة، في 18 ديسمبر الجاري وصول أولى طلائعها الى جبل سنجار وفك حصار “داعش” عنه الذي بدأ منذ مطلع أغسطس الماضي، وفي اليوم التالي أعلنت الدخول الى مدينة سنجار جنوب الجبل واندلاع اشتباكات بينها وبين عناصر التنظيم في المدينة.

وفي 10 يونيو الماضي، سيطر “داعش” على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمالي العراق، قبل أن يوسع سيطرته على مساحات واسعة في شمال وغرب وشرق العراق، وكذلك شمال وشرق سوريا، وأعلن في نفس الشهر، قيام ما أسماها “دولة الخلافة”.

وتعمل القوات العراقية وميليشيات موالية لها وقوات البيشمركة الكردية على استعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها “داعش”، وذلك بدعم جوي من التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، الذي يشن غارات جوية على مواقع التنظيم.