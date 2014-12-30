مجلس الدولة: سنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد المستشار صاحب الصور الفاضحة على «فيسبوك»

أكد المستشار محمد ذكى موسى الأمين العام لمجلس الدولة، والمتحدث باسم مجلس الدولة، فى أول تصريحات، أنه تقرر عقد جلسة للمجلس الخاص بمجلس الدولة غداً الأربعاء، وسيتم طرح أزمة المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، والمعار بدولة قطر، والذى انتشرت له مجموعة من الصور الخادشة للحياء على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.

وأضاف المستشار محمد ذكى موسى المتحدث الرسمى باسم مجلس الدولة فى تصريحات صحفية، أن مجلس الدولة علم بالصور المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى، وسنتعامل معها بكل قوة وحزم لكونه قاضيا، ويجب أن يحافظ على تصرفاته، سنتخذ قرارا بجلسة المجلس الخاص غداً الأربعاء، وسيتم بحث ودراسة الأزمة. يذكر أن مجموعة من الصور انتشرت على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يظهر فيها المستشار ناصر عبد الرحمن أحمد جابر، نائب رئيس مجلس الدولة، والمعار بدولة قطر، فى أوضاع مخلة وفاضحة مع مجموعة من النساء العاريات.