بالفيديو - هدف رونالدو، خماسية أنشيلوتي وهدفي إنزاجي في ذاكرة ريال مدريد وميلان‎

يستعد الفريقان الأفضل في تاريخ أوروبا ريال مدريد وميلان للمواجهة في لقاء ودي مساء الثلاثاء في مدينة دبي الإماراتية.

بطولة كأس تحدي دبي تقام بين الفريقين أثناء العطلة الشتوية في الوقت الحالي، إذ يستعد كلاهما لاستئناف المباريات الرسمية الأسبوع المقبل.

ريال مدريد وميلان هما الفريقان الأكثر تتويجا في دوري أبطال أوروبا، وتحمل مباراة اليوم الثلاثاء الكثير من الذكريات سواء لكارلو أنشيلوتي مدرب الفريق الملكي أو فيليبو إنزاجي مدرب ميلان.

خماسية أنشيلوتي

أفضل خمسة مواسم في تاريخ أنشيلوتي كلاعب كانت بقميص ميلان، وكان قد سجل هدفا في مرمى ريال مدريد موسم 1988-1989 في مباراة لا تنسى لعشاق الفريق الإيطالي.

التقى الفريقان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، تعادلا 1-1 بمدريد قبل أن يسحق ميلان ضيفه الإسباني في لقاء العودة بخماسية نظيفة افتتحها أنشيلوتي.

هي النتيجة الأكبر في تاريخ الفريقان وبعدها تمكن ميلان من التتويج بالبطولة بفوزه على ستيوا بوخارست الروماني في النهائي.

هدفا إنزاجي

فيليبو إنزاجي كان صاحب آخر هدفين لميلان أمام ريال مدريد.

التقى الفريقان آخر مرة بالدور الأول من دوري الأبطال موسم 2010-2011، فاز الفريق الملكي بملعبه 2-0 وتعادلا 2-2 في ميلان بتوقيع إنزاجي.

دخل بديلا في الدقيقة 60 ونجح في قلب النتيجة لتصبح 2-1 لميلان، ولكن بيدرو ليون تعادل للفريق الإسباني في الوقت بدل الضائع.

هدف رونالدو

سجل كريستيانو رونالدو هدفا وحيدا بقميص ريال مدريد أمام ميلان عندما فاز الفريق 2-0 على ملعبه في أكتوبر 2010.

بقيادة جوزيه مورينيو نجح ريال مدريد من انهاء المباراة مبكرا بتسجيل الفريق هدفين في أول 14 دقيقة.