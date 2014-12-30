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أجمل 15 حذاء سهرة في عام 2014

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أجمل 15 حذاء سهرة في عام 2014 أجمل 15 حذاء سهرة في عام 2014

الثلاثاء 30-12-2014 17:56

لقد كان هذا العام حافلاً بأروع التصميمات وأكثرها إبداعاً في مجال الألبسة كما في الاكسسوارات، وتحديداً الأحذية، التي تخطّى بها المصمّمون جميع حدود التوقّعات، مبتكرين تصميمات أقرب إلى أن تكون تحفاً فنية أكثر من كونها أحذية.

وتميّزت هذه الأحذية بأناقتها البالغة ورونقها. وكان بعضها ذا مقدّمة رفيعة وكعب عالٍ "Pumps"، فيما كان البعض الآخر ذا تصميم صيفيّ "Sandals". وقد صنعت من موادّ وأقمشة عديدة، كالجلد، والساتان، والدانتل، والمخمل، كما دخلتها موادّ مختلفة كالكريستال، الذي كان من الأكثر رواجاً في هذا الموسم، إلى جانب المعدن بلونيه الذهبيّ والفضيّ. ولسنا ننسى البلاستيك، الذي أضاف عصرية إلى التصميمات، واللؤلؤ الذي جعلها أكثر رسميّة.

وقد رأينا أجمل تصاميم الأحذية لدى كل من Oscar de la Renta، Giuseppe Zanotti، Dolce&Gabbana، Tom Ford، Valentino، Dior، Chanel، Christian Louboutin، وغيرهم...

جمعنا لك اليوم أجمل 15 حذاء من عام 2014. لكننا وقعنا في حيرة عند محاولة اختيار الحذاء الأجمل من بينها، وقد تركنا لك المهمّة! شاهدي الصور، وساعدينا في القرار!

 

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