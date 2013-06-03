مباشر - مصر 2-1 رومانيا .. رومانيا تقلص الفارق

أحرز المنتخب الروماني الهدف الأول له في الدقيقة 50 ليقلص الفارق وتصبح النتيجة 2-1.

أضاف محمود حسن تريزيجيه الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 38 من عمر المباراة.

تقدم أحمد حسن كوكا مهاجم مصر بالهدف الأول للفراعنة في مرمى رومانيا في الدقيقة 35.

يقدم FilGoalcom تغطية مباشرة لمباراة منتخب مصر للشباب ورومانيا الودية يوم الاثنين.

تشكيل الفراعنة

حراسة المرمى: مسعد عوض

الدفاع: محمود وحيد، ياسر إبراهيم، إبراهيم الحداد، محمود حمد، أسامه إبراهيم

الوسط: صالح جمعة، أحمد سمير، حسام غالي، محمود تريزيجيه

الهجوم: أحمد كوكا