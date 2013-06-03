الأهلي يشكو تدخل العامري الحكومي للفيفا

أرسل مسؤولو الأهلي شكوى رسمية للجنة الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم، يتهم فيها وزارة الرياضة بالتدخل الحكومي في الكرة المصرية.

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة القلعة الحمراء استند في شكواه على مخالفة لائحة العامري فاروق للائحتي الفيفا رقم 13 و18.

ويؤكد الأهلي في شكواه أن وزير الرياضة يرعى تدخلا حكوميا في الكرة المصرية لفرض توجهات سياسية معينة.

ثبوت التدخل الحكومي في الكرة المصرية، سيسفر وفقا للائحة عقوبات الفيفا عن إيقاف النشاط الرياضي في مصر وحرمان فرقها ومنتخباتها من اللعب في أي بطولة تحت مظلة الاتحاد الدولي.