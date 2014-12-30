لبيب: إعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية لتوسيع قاعدة المقترضين

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه يجري حالياً إعداد دراسة لإعادة هيكلة صندوق التنمية المحلية وتطوير مهامه ليصبح آلية تمويلية للمشروعات المتناهية الصغير بما يساهم في زيادة موارده التمويلية وتوسيع قاعدة الاقتراض لصغار المقترضين في جميع المحافظات.

وقال لبيب – فى تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء – إن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه اليوم على تمويل 504 مشروعاًت جديدة بإجمالي استثمارات حوالي 2,9 مليون جنيه، منها 2,5 مليون جنيه قروضاً من الصندوق و494 ألف جنيه مشاركة شعبية من المستفيدين من القروض.

وأضاف أن هذه المشروعات تنفذ في 19 محافظة هي الإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح والفيوم و دمياط والغربية والدقهلية والمنوفية وبنى سويف والمنيا وسوهاج وأسوان والأقصر وكفر الشيخ وشمال سيناء وأسيوط وقنا، لافتا إلى أن هذه المشروعات تعمل في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ البيع.

وأشار إلى أن محافظة المنيا جاءت في المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من القروض، حيث تم تمويل 103 مشروعات بها بإجمالي استثمارات 621 ألف جنيه، تليها محافظة الشرقية 89 مشروعاً بإجمالي استثمارات 512,4 ألف جني، ثم محافظة المنوفية 49 مشروعاً بإجمالي استثمارات 333 ألف جنيه، ثم محافظة كفر الشيخ 47 مشروعاً بإجمالي استثمارات 266 ألف جنيه.

وأوضح لبيب أن لصندوق التنمية المحلية دورا كبيرا في دعم مشروعات المرأة المعيلة حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 64% من إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها اليوم وتتميز هذه المشروعات بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما إنها تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات.

أ ش أ