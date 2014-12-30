البيئة: حملات تفتيشية بفرعي جهاز شئون البيئة بطنطا وقنا لتحسين الأداء البيئي

أكد الدكتور جمال الصعيدى رئيس قطاع الفروع بوزارة البيئة أنه في إطار الجهود التى تبذلها الوزارة للحد من التلوث بكافة أشكاله وتحسين الأداء البيئى في كافة المجالات البيئية، قام جهاز شئون البيئة من خلال فرعى الجهاز بإقليم وسط الدلتا بطنطا وقنا بجهود مكثفة من خلال القيام بحملات تفتيشية على العديد من المصانع والشركات بالإضافة إلى بحث الشكاوى البيئية للمواطنين والعمل على حلها.

وأكد الصعيدى أنه تم من خلال الفرع الإقليمي لوسط الدلتا بطنطا تشكيل لجنة للتفتيش على عدة مستشفيات بطنطا ومتابعة توفيق أوضاع إحدى الشركات التى تعمل في مجال الغزل والنسيج وكذا متابعة محطة معالجة الصرف بالدواخلية بالمحلة الكبرى، كما تم تحرير8 محاضر مخالفات بيئية لمنشآت صناعية بمدن المحلة الكبرى وسمنود وكفر الشيخ.

ومن ناحية أخرى، قامت إدارة المعمل بفرع وسط الدلتا بأخذ عينات رصد لفرع رشيد لمتابعة نهر النيل خلال فترة السدة الشتوية بكفر الشيخ التى تؤدى إلى مشكلة نفوق الأسماك، حيث تم أخذ 3 عينات من فوه وأدفينا وشرطة مسطحات دسوق، وكذلك 3 عينات رصد بمدينة كفر الزيات من شرطة مسطحات كفر الزيات وبنوفر وكفر حشاد، وتم استكمال أعمال قياسات الهواء بمعمل البان بالباجور، وقام الفرع بدراسة 32 نموذج تقييم أثر بيئى ورد للفرع من محافظات إقليم وسط الدلتا “عدد 12 بالغربية – 20 المنوفية”.

وقام فرع وسط الدلتا بطنطا باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال 7 شكاوى وردت إلى الفرع من خلال إدارة خدمة المواطنين بالإضافة إلى بحث الشكاوى التى وردت إلى الفرع بشأن تضرر السكان من وجود بعض المنشآت أسفل العقارات تعمل في مجال الحدادة والرخام والموبيليا وأحد الأفران وإلقاء قمامة، كما قام فرع الجهاز بقنا بالتفتيش على مصنع ورق بقوص لمتابعة خطة توفيق الأوضاع ومصنع أعلاف ومنشآت طبية بأبو تشت وفرشوط.

وفى مجال التوعية البيئية قام فرع وسط الدلتا بتنفيذ 3 ندوات توعوية وورش عمل في مراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية في محافظات الإقليم بالغربية والمنوفية وكفر الشيخ، كما قام فرع قنا بتنفيذ 4 ندوات توعوية تناولت العديد من الموضوعات البيئية منها المخلفات الصلبة وإدارتها في صعيد مصر.

أ ش أ