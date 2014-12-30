إعلان القائمة النهائية لمرشحى انتخابات “نقابة الصيادلة” 11 يناير

قال الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه تم الانتهاء من تلقى طلبات التنازلات عن مقاعد انتخابات النقابة، في الفترة التي حددتها اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات وكانت مابين 25 إلى 28 ديسمبر.

وأضاف فاروق – فى بيان للنقابة اليوم – أنه تم تحديد 28 ديسمبر إلى أول يناير لتلقى طلبات الطعون أن وجدت،على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين 11 يناير المقبل.

وأوضح فاروق أن عدد المرشحين على منصب النقيب بعد التنازلات وصل إلى 9 مرشحين بعد أن كان 16 مرشحًا، وعلى مقاعد النقابة العامة وصل إلى 51 مرشحًا بجميع المستويات بعد أن كان 83.

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