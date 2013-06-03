الإسماعيلية تستعد للثانوية العامة.. ولجنة "التعليم" تشيد بالاستراحات

كتب : إنجي هيبة منذ 10 دقائق

واصلت لجنة قطاع المنصورة عملها لليوم الثانى بالمجمع التعليمى في الإسماعيلية، مقر كنترول امتحانات الثانوية العامة، حيث تستقبل اللجنة المرشحين للمشاركة فى ماراثون الثانوية المقرر أن يبدأ السبت المقبل.

وحددت اللجنة شروط الاعتذار خلال الفترة من أول أمس السبت حتى اليوم، ومنها وفاة أحد الزوجين والحمل والمرض بشهادة معتمدة، إلى جانب الأزواج العاملين فى المناطق النائية.

واستقبلت مديرية التربية والتعليم لجنة تقييم إعداد وتجهيز الاستراحات الخاصة بالثانوية العامة حيث أثنت اللجنة على تجهيزات لجان مدارس الزهور الابتدائية وجمال الدين الأفغانى وطه حسين الإعدادية و24 أكتوبر الإعدادية وأحمد أمين الابتدائية.