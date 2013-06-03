أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الإسماعيلية تستعد للثانوية العامة.. ولجنة "التعليم" تشيد بالاستراحات

Google+ Print
الإسماعيلية تستعد للثانوية العامة.. ولجنة "التعليم" تشيد بالاستراحات الإسماعيلية تستعد للثانوية العامة.. ولجنة "التعليم" تشيد بالاستراحات

كتب : إنجي هيبة منذ 10 دقائق

واصلت لجنة قطاع المنصورة عملها لليوم الثانى بالمجمع التعليمى في الإسماعيلية، مقر كنترول امتحانات الثانوية العامة، حيث تستقبل اللجنة المرشحين للمشاركة فى ماراثون الثانوية المقرر أن يبدأ السبت المقبل.

وحددت اللجنة شروط الاعتذار خلال الفترة من أول أمس السبت حتى اليوم، ومنها وفاة أحد الزوجين والحمل والمرض بشهادة معتمدة، إلى جانب الأزواج العاملين فى المناطق النائية.

واستقبلت مديرية التربية والتعليم لجنة تقييم إعداد وتجهيز الاستراحات الخاصة بالثانوية العامة حيث أثنت اللجنة على تجهيزات لجان مدارس الزهور الابتدائية وجمال الدين الأفغانى وطه حسين الإعدادية و24 أكتوبر الإعدادية وأحمد أمين الابتدائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية