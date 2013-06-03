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استبعاد رئيس لجنة "سمالوط الثانوية" من أعمال الامتحانات لضبط تليفونات مع الطلاب

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استبعاد رئيس لجنة "سمالوط الثانوية" من أعمال الامتحانات لضبط تليفونات مع الطلاب استبعاد رئيس لجنة "سمالوط الثانوية" من أعمال الامتحانات لضبط تليفونات مع الطلاب
إحالة 26 مدرسا وإداريا في "مرسى مطروح" إلى التحقيق لتغيبهم عن حضور الامتحانات دون أعذار

كتب : وائل فايز منذ 4 دقائق

اشتكى بعض طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من صعوبة امتحان مادة النحو. وأكد الدكتور وئام محمد، مدير شؤون المناطق بقطاع المعاهد، إبعاد رئيس لجنة سمالوط الثانوية الأزهرية بنين ومعه وكلاء اللجنة بسبب ضبط تليفونات محمولة مع الطلاب داخل اللجنة، على أن يتم اختيار رئيس لجنة ووكلاء على مستوى الكفاءة لبداية العمل اعتبارا من الغد. وجاء ذلك إثر تفقد لجنة من قطاع المعاهد برئاسة الدكتور محمد عوض للجنة سمالوط.

وأشار مدير شؤون المناطق إلى أن الشيخ جعفر عبدالله رئيس قطاع المعاهد يقوم بجولة فى منطقة الغربية للاطمئنان على سير الامتحانات. ولفت إلى إحالة 24 مدرس بمرسى مطروح للتحقيق لتغيبهم عن حضور الامتحانات دون أعذار، فضلا عن إحالة المسؤول عن التوريدات والمسؤول الإدارى عن لجنة مرسى مطروح للتحقيق لقيامهما بتسليم الطلاب أوراق إجابات امتحان التفاضل والتكامل دون ورقة الرسم البيانى، مما أدى لحدوث خلل فى اللجنة بين الطلاب. وشدد على أنه تم إخطار لجنة النظام والمراقبة لمراعاة هذا الخطأ عند التصحيح.

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