محلب يزور جامعة القاهرة ويتفقد ابتكار محطة لمعالجة وتحلية مياة الصرف الصحي

قام المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بزيارة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 30/12/2014 ورافقه خلال الزيارة كل من لواء مهندس ابراهيم يونس وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي, واستقبله خلال الزيارة الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. وجاءت زيارة رئيس مجلس الوزراء لتفقد المحطة التجريبية التي صممتها الجامعة في إطار مشروع بحثي مع احدى الجامعات اليابانيه لمعالجة مياة الصرف الصحي وتحويلها لمياه صالحه للشرب كما يمكن استخدامها في الزراعة بعد ظهور نتائج التحليلات النهائية والرسمية التي أكدت صلاحية المياه للشرب.

واستعرض الدكتور محمد زكي عويس الباحث الرئيسي في المشروع أمام رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه من الوزراء, التقنية العلميه التي يعمل بها النظام وكيفية تشغيلها وتوطينها بطرق منخفضة التكاليف وبخامات مصرية 100% ولا تعتمد على أي ميكنة أو مواد كيماوية ضارة وتعتمد في المقام الأول على معالجة فيزيائية بيولوجية.

ووجه رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة من الوزراء الثلاثة بالإضافة الى رئيس جامعة القاهرة لإتخاذ الخطوات العمليه نحو تصنيع هذه المحطه التي ستساهم في حل إشكاليات الصرف الصحي ومياه الشرب في كثير من القرى المصرية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالمنظومة البحثية لجامعة القاهرة والفريق البحثي وتوجهها نحو حل المشكلات المجتمعية المزمنة.