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وزير الداخلية يفتتح وحدة قوات التدخل السريع بالجيزة

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وزير الداخلية يفتتح وحدة قوات التدخل السريع بالجيزة وزير الداخلية يفتتح وحدة قوات التدخل السريع بالجيزة

وزير الداخلية محمد إبراهيم

قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، بافتتاح وحدة قوات التدخل السريع بمقر قوات الأمن بالجيزة.

وطالب وزير الداخلية قوات الوحدة الجديدة بالتدريب المستمر للوصول بقدراتهم المهارية إلى المعدلات القصوى لتحقيق الأمن والاستقرار للشارع المصرى.

كما قام الوزير بتفقد عنابر الإعاشة وقاعات الطعام الخاصة بالمجندين ووجه بتوفير جميع أوجه الرعاية اللازمة لهم.
> وفى السياق ذاته، قام وزير الداخلية بافتتاح السجن المركزي الجديد بالجيزة، حيث قام بتفقد منشآت السجن الجديد الذي يقع على طريق الأسكندرية الصحراوي.

أ ش أ

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