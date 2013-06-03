أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

الجماعة الإسلامية في المنيا تستقبل الشيخ المقرئ لدى عودته من الخارج

Google+ Print
الجماعة الإسلامية في المنيا تستقبل الشيخ المقرئ لدى عودته من الخارج الجماعة الإسلامية في المنيا تستقبل الشيخ المقرئ لدى عودته من الخارج

كتب : خديجة العادلى وإسلام فهمى منذ 3 دقائق

نظمت الجماعة الإسلامية بالمنيا مسيرة حاشدة لاستقبال الشيخ محمد مختار مصطفى المقرئ، الذى يعتبر واحداً من أبرز قيادات الجماعة وأشهر دعاتها، والذى لقب بكشك الصعيد، بعد رحلة غياب دامت 20 عاما.

خرجت المسيرة من مسجد الرحمن إلى مطار القاهرة، حملوا خلالها الأعلام التي تحمل صوره بجانب لافتات ترحيب به، وفي مطار القاهرة كان في استقباله عدد ضخم من أبناء الجماعة الإسلامية ومحبيه، الذين توافدوا لرؤيته والترحيب به، وكان من أبرز مستقبليه الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والشيخ رفاعي طه القسادي بالجماعة الإسلامية والشيخ محمد شوقي الإسلامبولي والداعية رجب حسن مسؤول الجماعة الإسلامية بالمنيا، وعقب وصول الشيخ، تم اصطحابه إلى مسجد الرحمن، المقر الرئيسي للجماعة الإسلامية في المنيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية