الجماعة الإسلامية في المنيا تستقبل الشيخ المقرئ لدى عودته من الخارج

كتب : خديجة العادلى وإسلام فهمى منذ 3 دقائق

نظمت الجماعة الإسلامية بالمنيا مسيرة حاشدة لاستقبال الشيخ محمد مختار مصطفى المقرئ، الذى يعتبر واحداً من أبرز قيادات الجماعة وأشهر دعاتها، والذى لقب بكشك الصعيد، بعد رحلة غياب دامت 20 عاما.

خرجت المسيرة من مسجد الرحمن إلى مطار القاهرة، حملوا خلالها الأعلام التي تحمل صوره بجانب لافتات ترحيب به، وفي مطار القاهرة كان في استقباله عدد ضخم من أبناء الجماعة الإسلامية ومحبيه، الذين توافدوا لرؤيته والترحيب به، وكان من أبرز مستقبليه الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، والشيخ رفاعي طه القسادي بالجماعة الإسلامية والشيخ محمد شوقي الإسلامبولي والداعية رجب حسن مسؤول الجماعة الإسلامية بالمنيا، وعقب وصول الشيخ، تم اصطحابه إلى مسجد الرحمن، المقر الرئيسي للجماعة الإسلامية في المنيا.