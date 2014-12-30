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بالصور .. محافظ السويس يقدم التهنئة للعاملين الأقباط بعيد الميلاد المجيد‎

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بالصور .. محافظ السويس يقدم التهنئة للعاملين الأقباط بعيد الميلاد المجيد‎ بالصور .. محافظ السويس يقدم التهنئة للعاملين الأقباط بعيد الميلاد المجيد‎

جانب من اللقاء

استقبل اللواء العربي السروي محافظ السويس، صباح اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة، العاملين بديوان عام المحافظة والأحياء من الأخوة الأقباط وذلك لتقديم التهنئة لهم بعيد الميلاد المجيد.

وأكد السروي ان روح التعاون والمحبة التي لمسها بين المسلمين والأقباط هي ركيزة و أحد عناصر قوة الأمة المصرية، وسعادته بتواجده معهم متمنياً لهم السعادة والصحة والعمل الجاد من ًجل بلدهم ، مضيفاً انه تم تكوين بيت العائلة السويسي من رموز رجال الدين الإسلامي والمسيحي، والشخصيات العامة بالمحافظة، ليكون حائط صد أمام اي محاولات تهز العلاقة بين المسيحيين والمسلمين وذلك على غرار بيت العائلة الذي تم اقامته بالقاهرة.

كما قدم المحافظ التهنئة و تحيات الرئيس عبد الفتاح والحكومة لهم و فى نهاية الاستقبال تقدم العاملين بالشكر للمحافظ على هذه الدعوة وتقديم التهئنة لهم و اكدوا على عمق العلاقة بين ابناء الوطن ، حضر الاستقبال المهندس محمد مرسى السكرتير العام للمحافظة.

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