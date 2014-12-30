غياب سليم العوا عن جلسة “مرسي “بعد إصابته بوعكة صحية

قدم المحامي خالد البدوي من مكتب الدكتور محمد سليم العوا المحامي الأصيل عن الرئيس المعزول محمد مرسي لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اعتذاراً عن عدم حضوره لإصابته بوعكة صحية.

وأكد أنه متمسك بالدفع الذى سبق وابداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وانه يرفض ابداء أى مرافعة خاصة بموضوع القضية الخاصة بأحداث الاتحادية.

جدير بالذكر أنه يحاكم بالقضية الرئيس المعزول محمد مرسي و14 أخرين من قيادات الإخوان الإرهابية فى الأحداث التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر 2012 بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات العامة.