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موانىء السويس تستقبل 6000 طن بوتاجاز و7500 طن بضائع‎ عامة

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موانىء السويس تستقبل 6000 طن بوتاجاز و7500 طن بضائع‎ عامة موانىء السويس تستقبل 6000 طن بوتاجاز و7500 طن بضائع‎ عامة

أرشيفية

أعلن عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، أن موانىء السويس تشهد، اليوم، وصول السفينة “استميد جاز” لميناء الزيتيات، وعلى متنها 6000 طن بوتاجاز.

كما يستقبل ميناء بورتوفيق السفينة “درب الخير”، وعلى متنها 3000 طن بضائع عامة، ويغادر الميناء السفينة “النوى اكسبريس”، وعلى متنها 7500 طن بضائع عامة.

وأضاف مصطفى عبر بيان إعلامي، أن ميناء الأدبية يستعد، اليوم لاستقبال السفينة “جرينير”، وعلى متنها 52741 طن حديد خام قادمة من الهند، كما يغادر الميناء السفينة “ارك رويال”، وعلى متنها 27500 طن فوسفات متجهة إلى جدة.

ويشهد ميناء السخنة، اليوم، وصول السفينة “زهرة نوس”، وعلى متنها 40002 طن كلينكر، قادمة من ايران والسفينة “جورجيت”، وعلى متنها 52250 طن سكر قادمة من البرازيل، وذلك لتكريرها بمصنع السكر بالسخنة وإعادة تصديرها.

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