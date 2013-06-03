مقتل 5 فى اشتباكات قبلية فى جنوب ليبيا

قال مسئول أمنى ليبى: إن اشتباكات بين قبائل ذات أصول أفريقية وعربية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص فى بلدة "زويلة" بجنوب البلاد، فى أحدث إشارة على انتشار الفوضى فى البلاد.

وقال المسئول: إن القتال الذى دار يوم الاثنين بين رجلين من قبيلة "الشرفاء العربية" وقبيلة "التبو" ببلدة "زويلة" فى إقليم "فزان" جنوب البلاد تصاعد ليتحول إلى اشتباكات بين عناصر القبيلتين، ما خلف خمسة قتلى وثلاثة جرحى.

وأطلق الطرفان المتناحران نيران أسلحة خفيفة وقذائف آر بى جى. وأضرمت النار فى عدد من المنازل والسيارات، بحسب المسئول الذى طلب عدم كشف هويته خشية الانتقام.

يشار إلى أن قبيلة "التبو" الأفريقية، وهم السكان الأصليون لأجزاء من جنوب ليبيا، تعرضت لقمع شديد بعد الإطاحة بالعقيد معمر القذافى، وتصارع الحكومة الجديدة لفرض النظام فى البلاد.