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ماكيدا متخصص في إسقاط إنبي

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ماكيدا متخصص في إسقاط إنبي ماكيدا متخصص في إسقاط إنبي

لم يكن الفوز الذي حققه المصري البورسعيدي على إنبي هو الأول للإسباني خوان ماكيدا المدير الفني على الفريق البترولي.

ونجح ماكيدا من تحقيق الفوز في أول لقاء له مع المصري البورسعيدي، مستعيدا ذكرى فوزه الأول مع الاتحاد السكندري والذي كان على انبي أيضا.

ماكيدا والذي حقق ثلاثة انتصارات فقط مع الاتحاد موسم 2011-2012 كان أول فوز له مع سيد البلد على حساب إنبي أيضا.

تعادل مع الداخلية وهزم بطل كأس وقتها فريق إنبي بثلاثية نظيفة بالإسكندرية في أول لقاءين له بالدوري.

ماكيدا قاد الاتحاد ذلك الموسم، ولكن رحل بعد كارثة بورسعيد، حيث توقفت مسابقة الدوري التي كان يتصدرها طارق العشري مدرب انبي حاليا مع فريقه السابق حرس الحدود.

الآن نجح في حرمان انبي من تصدر الدوري وهزمه بهدف في الثواني الأخيرة من المباراة.

ماكيدا عاد للدوري المصري من بوابة المصري البورسعيدي بعد عام قضاه مدربا في مع نادي الشعلة ثم نادي الفتح.

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