وزير الداخلية ومحافظ الجيزة يفتتحان وحدة مرور حدائق الأهرام

قام اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية والدكتور على عبدالرحمن محافظ الجيزة صباح اليوم الثلاثاء بافتتاح وحدة مرور حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.

وأكد وزير الداخلية – فى تصريحات له خلال الافتتاح – أن وحدة المرور الجديدة ستخدم أهالى منطقتى الطالبية والهرم؛ وذلك بعد فصلهما عن وحدة مرور فيصل.

وقال وزير الداخلية إنه تم إنشاء وحدة المرور الجديدة، تيسيرا على المواطنين وضمان حصولهم على الخدمات المرورية بكل سهولة ويسر، نظرا لتخفيض الضغط على وحدة مرور فيصل التى أصبحت تخدم الآن أهالى منطقتى بولاق الدكرور والعمرانية فقط.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة حسن معاملة المواطنين المترددين على وحدات المرور وجميع المواقع الشرطية، وتسهيل إجراءات حصولهم على التراخيص، مؤكدا أن حسن معاملة المواطنين أصبح من أهم ثوابت العمل باستراتيجية وزارة الداخلية.

تجدر الإشارة إلى أن الاحتفال كان بحضور اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، واللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للاعلام والعلاقات، واللواء أبوبكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء كمال الدالى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء مجدى عزالدين مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة.

وبدوره، صرح محافظ الجيزة بأن تكلفة إنشاء الوحدة الجديدة المتطورة تبلغ 2.5 مليون جنيه على مساحة 3000 متر أسفل الدائرى بشارع اللبينى، بهدف حل مشاكل التكدس التى تسببها الوحدة الحالية الكائنة أسفل كوبرى فيصل، وتم تركيب 11 كاميرا مراقبة بالوحدة الجديدة لتقديم كل الخدمات بطريقة إلكترونية حديثة، وتشمل وحدات فحص السيارات ونيابة للمرور بداخل مقر الوحدة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن تطوير الوحدة يأتى فى إطار خطة شاملة لرفع كفاءة وحدات المرور والتراخيص، حيث تم تطوير وحدات الدقى والعجوزة وأوسيم وإنشاء وحدة جديدة للنقل ببرقاش.

وقال عبدالرحمن اإه تم تفريغ وحدة مرور فيصل من دائرتى قسم الهرم والطالبية، ونقلها إلى وحدة المرور الجديدة بهدف تخفيف العبء على المواطنين بوحدة مرور فيصل، على أن يتم نقل 130 ألف ملف مرورى بتلك الوحدة، ويبلغ عدد المنافذ بها 25 منفذا، ولن يستغرق زمن الرخصة سوى 20 دقيقة.

وأضاف أن إدارة المرور بالجيزة قامت بتجهيز الوحدة بكل الأنظمة الحديثة وتزويدها بشاشات وكاميرات لمراقبة حركة المركبات من الداخل والخارج ومجهزة بنظام النداء الآلى، كما توجد بها قاعة انتظار للمواطنين سعة 90 فردا وتوجد بها ساحة لفحص جميع المركبات بشتى أنواعها بسعة 45 سيارة.

ومن جانبه، قال اللواء مجدى عز الدين، مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة إن إنشاء الوحدة يهدف لتخفيف الأعباء على المواطنين أثناء استخراج أوراق التراخيص للسيارات فى وقت قليل، وهو ما يؤثر إيجابيا على التسهيل على مرتادى الوحدة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطن المصرى فى كل الخدمات التى يقوم بها الجهاز الشرطى للمواطنين.

وأشار عز الدين إلى أنه سيتم تفريغ وحدة مرور فيصل من بعض الدوائر لوجود العديد منها بداخل الوحدة وتخفيف العبء عليها، لوجود آلاف الملفات بها، وتخص قطاعا عريضا من المواطنين، وهناك إجراءات جديدة سيتم اتخاذها فى باقى الوحدات تباعا للحد من التزاحم على وحدات المرور والتراخيص.

وأوضح مدير المرور أنه سيتم تغطية الوحدة ب 11 كاميرا مراقبة، وتقديم كل الخدمات بطريقة إلكترونية حديثة، كما تم تخصيص أماكن وساحات للتأمين والفحص والانتظار تستوعب ٤٥ سيارة فى الساعة..منوها بأن الوحدة الجديدة ستكون مخصصة لتراخيص أقسام الطالبية والهرم، فيما ستبقى الوحدة القديمة تقدم خدماتها لقسمى بولاق الدكرور والعمرانية، مما سيؤدى إلى تخفيف الزحام الموجود حاليًا بوحدة مرور فيصل.

أ ش أ