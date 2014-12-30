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محمد بن راشد يطلق حملة #شكرا_حماة_الوطن

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محمد بن راشد يطلق حملة #شكرا_حماة_الوطن محمد بن راشد يطلق حملة #شكرا_حماة_الوطن

 وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " - وجريا على عادته السنوية -  بتخصيص احتفالات يوم الجلوس هذا العام لتوجيه الشكر والعرفان لأبناء القوات المسلحة في الدولة .. داعيا سموه جميع الأفراد والمؤسسات إلى توجيه الشكر والتحية والتقدير لهم .. مؤكدا أن أبناء القوات المسلحة هم رعاة الاتحاد وحماة الوطن الذين ثبت بهم البنيان واشتدت بهم أركان الدولة.

 وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. " إن دولة الإمارات وتحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " تشهد أمنا وأمانا وراحة واستقرارا بفضل أبناء القوات المسلحة الذين يسهرون حين تنام العيون .. ويضحون حين يتردد المترددون ويحمون المكتسبات حين يطمع الطامعون .. مضيفا سموه أنهم موجودون في كل بيت وعند كل أسرة يعملون وينجزون بكل صمت و يضعون أرواحهم على أكفهم فداء لكل شبر من أرض الإمارات ..ولذلك يستحقون منا كل الشكر والعرفان والامتنان من قطاعات المجتمع كافة في دولة الإمارات ".

 ودعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم .. جميع المؤسسات الحكومية والأفراد إلى توجيه رسالة شكر لهم وتقديم كلمة أو رسالة أو عبر الوسم ( #شكرا_حماة_الوطن " في تويتر أو إنستجرام عرفانا لهم وامتنانا لدورهم في حفظ الاتحاد وحماية البلاد ودرء كل من تسول له نفسه الاعتداء على منجزات ومكتسبات دولة الإمارات.

  وقال سموه إن "  قواتنا المسلحة اليوم هي إحدى أقوى الجيوش في المنطقة وأكثرها تقدما وأفضلها عدة وعتادا..وأشكر جميع من أسهم في هذا التقدم والتطور وعلى رأسهم أخي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة..الذي قاد جهودا للتطوير والتغيير والتجديد وقدم جهده ووقته عبر سنوات طويلة لبناء قوات أصبحت فخرا لنا وعمادا لاتحادنا وحامية لكل شبر من بلادنا فهو أول من نشكره على تفانيه وقيادته وإلهامه لجميع أبناء القوات المسلحة ليكونوا ضمن الأفضل عالميا ".

  وأضاف صاحب السمو نائب رئيس الدولة.. " شكرا حماة الوطن لأنكم للوطن أنتم درع..وللحق أنتم صوت..وللواجب أنتم أبناء..شكرا لأنكم وضعتم أرواحكم على أكفكم وقدمتموها فداء للإمارات..شكرا لمن أعطى وقته وجهده وحياته وليله ونهاره للإمارات ".

  وجرت عادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السنوية على إلغاء الاحتفالات بيوم الجلوس في الرابع من شهر يناير واستبدالها بحملة يتوجه فيها شعب الإمارات بالشكر والعرفان لفئة من فئات المجتمع.

 وأطلق سموه من خلال تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي وسما جديدا بعنوان ( #شكرا_حماة_الوطن ) على موقعي تويتر وإنستجرام ليشارك الجميع بشكل يومي مشاعرهم وشكرهم وعرفانهم لأبناء القوات المسلحة في دولة الإمارات.
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