الحكومة السودانية: حلّ قضية دارفور يمثل أولوية قصوى

أكدت الحكومة السودانية، عزمها على مواصلة مسيرة الإعمار والتنمية بإقليم دارفور، إلى جانب مساعيها من أجل تحقيق السلام.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها اليوم الاثنين، وزير رئاسة مجلس الوزراء السودانى أحمد سعد عمر إلى معسكر "أبو شوك" للنازحين بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

وجدد الوزير اهتمام الدولة بقضايا النازحين واللاجئين، ووعد خلال مخاطبته، عددا من قيادات الإدارات الأهلية بالمعسكر بتذليل كافة العقبات التى تواجه النازحين، بجانب مواصلة تقديم الخدمات الأساسية.

وأكد عمر، أن حل قضية دارفور يمثل أولوية قصوى للدولة، ودعا الحركات المسلحة إلى الاستجابة لصوت العقل والانضمام لعملية السلام تعزيزا لمسيرة الاستقرار والتنمية.