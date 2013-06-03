أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

جورج إسحق: اجتماع الرئيس مع الأحزاب "مؤسف".. ويحمل تحريضا على إثيوبيا

Google+ Print
جورج إسحق: اجتماع الرئيس مع الأحزاب "مؤسف".. ويحمل تحريضا على إثيوبيا جورج إسحق: اجتماع الرئيس مع الأحزاب "مؤسف".. ويحمل تحريضا على إثيوبيا
- ما حدث يدل على أن الحضور لا يعرفون مبادئ السياسة

كتب : غادة علي الإثنين 03-06-2013 17:59

أعرب الدكتور جورج إسحق، القيادي بحزب الدستور، عن استيائه الشديد من الاجتماع الوطني بين الرئيس محمد مرسي والقوى السياسية والأحزاب لمناقشة أزمة "سد النهضة" الإثيوبي اليوم، قائلا إنه "حاجة مؤسفة"، حيث إنه لا يمكن أن يتم مناقشة قضية هامة تمس الأمن القومي بتلك العدائية على الهواء مباشرة.

وأضاف، في تصريح لـ"الوطن"، أن ما حدث اليوم دليل على عدم معرفة الحضور بـ"ألف باء سياسية"، مشيرا إلى أن مناقشتهم للقضة كانت "فجة"، وأن هذه الاقتراحات ستتسبب في إثارة دول إفريقيا على .

وفي رأي إسحق، فإن تلك الأفكار تعتبر تحريضا مباشرا على للدول المجاورة على إثيوبيا، وهذا سيضر بمصلحة مصر كثيرا، ولن يحل القضية وسيزيدها تعقيدا.

يذكر أن اجتماع الرئيس مع القوى السياسية الذي عقد ظهر اليوم، تمت مناقشته على الهواء مباشرة، وعرضت خلاله أفكار تخص التعاون مع المخابرات، وتوجيه تهديدات حربية لإثيوبيا، فيما أكد بعد الحضور أنهم لم يكونوا على علم بإذاعة المؤتمر على التليفزيون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

معتز عبد الفتاح: استقرار المنطقة يتطلب علاقات قوية بين مصر وأمريكا

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأحد 2 إبريل 2017 في بنك مصر