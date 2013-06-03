وزير "التعليم": مشكلة "سد النهضة" يمكن أن تحل بالتحاور

كتب : توفيق شعبان الإثنين 03-06-2013 17:59

يشارك اليوم الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم، فى اجتماع مجلس الوزراء فى الرابعة والنصف عصرا، بمقر قصر الاتحادية الرئاسى بمصر الجديدة، لمناقشة نتائج تقرير اللجنة الثلاثية الفنية حول الآثار المحتملة لبناء السد الإثيوبى على موارد مصر المائية، وكذلك ما يتعلق بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على مصر.

وقال غنيم، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن مشكلة سد النهضة الإثيوبى ممكن أن تحل بالتفاوض والتحاور وتبادل المصالح فيما يخص الجانب الفنى، مع الحفاظ على الثوابت وهى مخصصات مصر المائية، مؤكدا أن تسييس المشكلة يزيدها صعوبة، مطالبا جميع طوائف الشعب المصرى والأحزاب السياسية بالتكاتف للعمل على مصلحة البلاد.