محمد بن راشد: يطلق حملة #شكرا_حماة_الوطن

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " صباح اليوم سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر، دعى فيها لاستبدال حفلات عيد الجلوس المقرر في الرابع من يناير المقبل بحملة يوجه فيها الشكر لـ "حماة الوطن" الذي اعتبرهم فئة مهمة في المجتمع.

وكتب سموه في تغريداته: "الإخوة والأخوات.. تعودنا في الرابع من يناير من كل عام إلغاء احتفالات يوم الجلوس.. واستبدالها بحملة نتوجه فيها بالشكر لفئة مهمة في المجتمع".

"هذا العام سيكون تقديرنا وشكرنا وعرفاننا لرعاة الاتحاد.. الذين ثبت بهم البنيان.. واشتدت بهم الأركان.. أبناء القوات المسلحة".

"لأنكم للوطن أنتم درع.. وللحق أنتم صوت.. وللواجب أنتم أبناء.. شكراً لأنكم وضعتم أرواحكم على أكفكم وقدمتموها فداءً للإمارات"

"أدعو شعب الإمارات لشكر حماة الوطن..هم في كل بيت، وكل أسرة، يواصلون الليل بالنهار تضحية وفداءً للوطن"

"أدعوكم لشكرهم بكلمة.. بصورة.. بعبارة.. بفيديو.. شكراً لمن أعطى وقته وجهده وحياته للإمارات"

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