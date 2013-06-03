"كلنا خالد سعيد" تعلن خريطة الوقفات لإحياء ذكراه.. ووالدته: أتمنى أشوفكم في اليوم ده

كتب : فاطمة النشابي الإثنين 03-06-2013 18:12

أعلنت صفحة "كلنا خالد سعيد" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن خطة الوفقات التي ستنظمها الصفحة لإحياء ذكرى الشهيد خالد سعيد يوم الخميس المقبل.

وأشار القائمون على الصفحة إلى أن إحياء الذكرى سيكون من خلال وقفات صامتة بالملابس السوداء في جميع المحافظات، حدادا على شهداء الثورة وسيتم من خلالها رفع صورة لكل شهيد، للتذكير بما قدموه لصالح الوطن.

ودعت ليلى مرزوق، والدة خالد سعيد، الجميع للمشاركة في الوقفات، وكتبت عبر حسابها الخاص على "تويتر"، "ذكرى استشهاد خالد سعيد أتمنى إني أشوفكم في اليوم ده".

وتأتي المناطق التي ستشهد الوقفات على النحو التالي:

- القاهرة: وقفة على كوبري قصر النيل.

- الإسكندرية: كورنيش الإسكندرية بداية من منطقة كليوباترا عند بيت الشهيد خالد سعيد.

- المنيا: كورنيش المنيا ـ أمام البنك الأهلي.

- الإسماعيلية: كورنيش المدينة - أمام مديرية الأمن.

- بورسعيد: كورنيش بورسعيد خلف جامع الشاطئ.

- السويس: كورنيش السويس - جهة البحر مقابلة لتمثال الجندي المجهول.

- بني سويف: من فيلا كافية إلى قاعة المؤتمرات.

- الشرقية: أمام مبنى المحافظة وحتى الجامعة.

- الفيوم: أمام قصر الثقافة.

- الغربية: شارع البحر فوق كوبري الاستاد.

- البحيرة: كورنيش دمنهور من أول نادي التجديف.

- دمياط: من الكوبري الحديد "أمام جامع البحر"، إلى آخر الكورنيش من ناحية "الأعصر".

- أسوان: ابتداء من أمام حديقة السلام إلى نادي التجديف.

- المحلة الكبرى: من أول الكنيسة التي تتواجد بشارع البحر كنيسة الأنبا أنطونيوس والشهيد جورجيوس امتدادا بشارع البحر.

- المنصورة: أسفل كوبري طلخا.

- الأقصر: كورنيش النيل بجوار مبنى محافظة الأقصر.

- أسيوط: كورنيش النيل.