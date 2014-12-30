بالصور .. محافظة الإسماعيلية تبدأ خطواتها لبدء تطبيق برنامج حصر أملاك الدولة‎

عقد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية، اجتماع، اليوم، مع المهندس إبراهيم السعيد مستشار رئيس الهيئة المصرية للمساحة والمنسق العام للبرنامج، بحضور السكرتير العام المساعد، ومديرى إدارات الأملاك بمراكز المحافظة، لبحث سبل البدء فى تطبيق برنامج حصر أملاك الدولة، الذى يهدف إلى ميكنة جميع إدارات الأملاك لحصر المساحة الفعلية لأملاك الدولة ومطابقتها مع خرائط المساحة، لتسهيل مهمه صانع القرار فى كيفية الاستغلال الأمثل للمساحات المتوقعة.

وأشار السعيد ان انتقال تبعيد إدارات الأملاك لأكثر من جهة يؤدي إلى فقدان هوية عدد كبير من أملاك الدولة، وإعطاء الفرصة أمام المحتالين لاستغلال تلك الثغرة ووضع اليد على أرض الدولة، وأوضح انه تم تطبيق تلك المنظومة بدء من 2009 فى عدة محافظات، ما نتج عنه عودة الكثير من الأراضى فاقدة الهوية إلى المحافظة، بل وأصبحت إدارات الملاك تدر دخلاً ثابتاً لمحافظاتها.

وأكد اللواء أحمد بهاء الدين القصاص على ضرورة تفاعل إدارات التخطيط مع إدارات الأملاك لنجاح البرنامج، وأصدر قرار بتشكيل لجنه فورية، برئاسة اللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد، لبدء عمليات الحصر فى المراكز والأحياء والمديريات التابعة.

كما أصدر تعليماته بتواصل رؤساء المراكز والأحياء والمديريات لتجميع خريطة متكاملة لجميع مرافق المحافظة من مياه وصرف صحى وشبكة كهرباء وطرق وتليفونات، حيث من المتوقع خلال الفتره القريبة المقبلة توقيع بروتوكول تفعيل هذا البرنامج فى نطاق محافظة الإسماعيلية.