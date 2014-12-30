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كايلي جينر تستعير معطف أختها كيم، فهل أحسنت ارتدائه؟

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كايلي جينر تستعير معطف أختها كيم، فهل أحسنت ارتدائه؟ كايلي جينر تستعير معطف أختها كيم، فهل أحسنت ارتدائه؟

الثلاثاء 30-12-2014 09:27

شاهدنا في السابق كيم كارداشيان ترتدي معطف "Manuela" في إطلالات عديدة، منها ما هو كاجوال وبسيط والآخر أكثر أناقة، وقد ساعدها لون المعطف المحايد وتصميمه الكلاسيكي في تنسيقه بإطلالات مختلفة وارتدائه مرة بعد أخرى. 

ظهر هذا المعطف نفسه في إطلالة كايلي جينر الأخت غير الشقيقة لنجمة التلفاز كيم كارداشيان، ويبدو أن كايلي استعارته من أختها لترتديه في لوك كاجوال يومي بسيط.

نعتقد بأنها اختارت القطعة الخطأ من خزانة أختها الكبرى، فبدت غارقة في هذا المعطف، حيث كان مقاسه غير مناسب لها، فهل توافقينا الرأي؟

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سيدتي