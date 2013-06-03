خبير عسكري: إذاعة مناقشات أزمة "سد النهضة" رسالة للطرف الآخر بموقف القوى الوطنية

اللواء نبيل فؤاد: طرح الخيار العسكري أثناء المناقشات من باب "الشد والجذب"

كتب : محمد أبوضيف منذ 54 دقيقة

قال اللواء نبيل فؤاد الخبير العسكري، إن إذاعة حوار الرئيس مع القوى الوطنية حول أزمة سد النهضة، وما شهده الحوار من طرح الخيار العسكري، هو عبار عن رسالة إلى "الطرف الآخر" بأن هناك غليانا داخل القوى الوطنية من بناء السد.

ووصف فؤاد، في تصريح لـ"الوطن"، طرح القوة الوطنية للخيار العسكري ضمن الأفكار المطروحة بـ"شد وجذب"، بحيث تكون الدولة تتعامل بمنطق جانب "يشد" وجانب "يرخي"، وامتدح تلك الأفكار، ورسالة صور تنقل للطرف الآخر تفاعل وتدافع المصريين بكل قواهم لحل الأزمة.