«الصيادلة» يوافق على تعليمات لأسس المحاسبة الضريبية وفقاً لاتفاقية 2005

وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير مع النقابات الفرعية، بصورة مبدئية على التعليمات التنفيذية لأسس المحاسبة الضريبية وفقاً لاتفاقية 2005 التي توصلت إليها لجنة الضرائب بالنقابة مع مصلحة الضرائب ،لإنهاء كافة مشاكل الصيادلة القديمة للصيادلة منذ عام 2005 حتى الآن.

وقال الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب، إن المجلس وافق على التعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بشأن المحاسبة الضريبية للصيدليات مع التفاوض لتعديل بعض البنود.

ووضع بند مصاريف التأسيس والمذكور في اتفاقية 2005 ،بالإضافة إلى تحديد نسبة رقم أعمال المبيعات بنسب 15 و19 % للأدوية، و16% إكسسوار وتجميل، و20% أصناف أخرى وتشمل الأجهزة الرياضية والعاب الأطفال.