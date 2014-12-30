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«الصيادلة» يوافق على تعليمات لأسس المحاسبة الضريبية وفقاً لاتفاقية 2005

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وافق مجلس النقابة العامة للصيادلة في اجتماعه الأخير مع النقابات الفرعية، بصورة مبدئية على التعليمات التنفيذية لأسس المحاسبة الضريبية وفقاً لاتفاقية 2005 التي توصلت إليها لجنة الضرائب بالنقابة مع مصلحة الضرائب ،لإنهاء كافة مشاكل الصيادلة القديمة للصيادلة منذ عام 2005 حتى الآن.

وقال الدكتور جميل بقطر، رئيس لجنة الضرائب، إن المجلس وافق على التعليمات التنفيذية الصادرة من وزارة المالية بشأن المحاسبة الضريبية للصيدليات مع التفاوض لتعديل بعض البنود.

ووضع بند مصاريف التأسيس والمذكور في اتفاقية 2005 ،بالإضافة إلى تحديد نسبة رقم أعمال المبيعات بنسب 15 و19 % للأدوية، و16% إكسسوار وتجميل، و20% أصناف أخرى وتشمل الأجهزة الرياضية والعاب الأطفال.

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