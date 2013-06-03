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"محي الدين" يطالب بمناقشة قانوني "الأحزاب" و"العقوبات" بدلا من قانون "التظاهر"

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"محي الدين" يطالب بمناقشة قانوني "الأحزاب" و"العقوبات" بدلا من قانون "التظاهر" "محي الدين" يطالب بمناقشة قانوني "الأحزاب" و"العقوبات" بدلا من قانون "التظاهر"
"طوسون": مناقشة مشروعات قوانين لم ترسلها يهدد بالطعن عليها بعدم الدستورية

كتب : ولاء نعمة الله منذ 34 دقيقة

شهدت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، نقاشا حول أحقية تقديم نواب الشورى لاقتراحات مشروعات القوانين.

وطالب الدكتور محمد محي الدين، عضو مجلس الشورى عن حزب غد الثورة، اللجنة بالعمل على إصدار قوانين هامة وملحة مثل قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، وقانون الأحزاب، طبقا لتعديلات الدستور الجديد عليها، بدلا من مناقشة قانون التظاهر المقدم من الحكومة، قائلا "إن مثل هذه القوانين لها أولوية عما نناقشه الآن".

ومن جهته، علق محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية، قائلا "إن هناك تخوفا من مناقشة الشورى لمشروعات قوانين لم ترسلها الحكومة بعد، حتى لا يتم الطعن عليها بعدم الدستورية"، موضحا أنه من الأفضل الالتزام بما يأتي من الحكومة من قوانين، مطالبا الحكومة بإرسال القوانين الهامة الأخرى من جانبها ليناقشها المجلس.

واقترح محمد محي الدين بأن يتم التعامل مع قرار الدستورية بشأن السماح لتصويت العسكريين في الانتخابات بإحدى الحلين، أولهما أن يتم الموافقة على هذا القرار من خلال مجلس الشورى مع إرجاء تنفيذه لسنوات قادمة، والحل الثاني هو الموافقة عليه مع إحالته إلى قانون القوات المسلحة الذي يمنع تصويت العسكري في الانتخابات للفصل فيهما.

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