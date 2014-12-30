خدمات مترو دبي ومحطاته تعمل دون توقف خلال فعاليات رأس السنة

وضع فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية خلال المناسبات الرسمية والفعاليات السنوية في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خطة مرورية شاملة لإدارة حركة المركبات والمواصلات العامة خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية، التي عادة ما تشهد حركة مرورية كثيفة، لا سيما في المنطقة المحيطة ببرج خليفة وسط الإمارة.

وقالت المهندسة ميثاء بن عدي المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة رئيسة فريق إدارة الحركة المرورية والتعامل مع الخطط التشغيلية، خلال المناسبات الرسمية والفعاليات السنوية، إن الفريق اتخذ كل الإجراءات اللازمة لتسهيل الحركة المرورية في منطقة برج خليفة خلال فعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2015، مشيرة إلى أن الخطة المرورية شملت توفير مواقف إضافية وصلت إلى 11 ألف موقف، وحافلات تغذي محطات المترو الذي سيعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة.

مسارات خاصة

وذكرت أنه تم بالتزامن مع ذلك توفير مسارات خاصة للحافلات، ومركبات الأجرة، مناشدة كل السائقين ومستخدمي الطرق بعدم استخدام المسربين السريعين في الاتجاهين لشارع «السعادة» الواقع من مركز دبي التجاري العالمي، إلى منطقة الخليج التجاري، حيث سيتم تخصيصهم للحافلات وسيارات الأجرة فقط.

وأشارت إلى وجود خطة جاهزة ومعتمدة لإدارة الحركة المرورية خلال ليلة الاحتفال برأس السنة، مؤكدة أنه سيكون لهذا الفريق دور هام في إفساح المجال بشكل أكبر للمركبات المغادرة من المنطقة، بعد انتهاء الحدث الذي تم التنسيق له بناءً على مستجدات تتمثل في الاستفادة من الطرق الجديدة التي افتتحتها الهيئة مؤخراً كشارع الأصايل، الذي سيتم إغلاق الاتجاه القادم منه (من شارع عود ميثاء إلى منطقة الخليج التجاري) لتخصيصه للحافلات ومركبات الأجرة يوم الفعالية، أما الاتجاه المعاكس من منطقة الخليج التجاري إلى شارع عود ميثاء سيتم تخصيص مسار واحد منه للحافلات ومركبات الأجرة، على أن تظل بقية المسارات كما هي.

مواقف إضافية

وأوضحت أن المواقف الإضافية التي وفرها الفريق البالغ عددها 11 ألف موقف بالقرب من الفعاليات، تتضمن 1500 موقف في المركز التجاري، و8 آلاف موقف في «ميدان»، و500 موقف في منطقة الجافلية ( مواقف إدارة الإقامة وشؤون الأجانب)، إضافة إلى تخصيص 1000 موقف في حديقة زعبيل، ومواقف أخرى أمام نادي الوصل تسهيلاً على الجمهور لإيقاف مركباتهم فيها واستخدام حافلات النقل الجماعي المتوفرة هناك مجاناً، إذ تم توفير 130 حافلة لنقل الركاب من المواقف المذكورة إلى موقع الحدث وبالعكس، تفادياً للازدحام المروري.

رقابة

وأضافت: «غرفة التحكم بالإشارات الضوئية لهذه المنطقة ستكون مراقبة على مدار الساعة لتأمين الحركة المرورية وفق ما تقتضيه حركة المركبات وكثافتها في التقاطعات، والشوارع القريبة من منطقة الخليج التجاري، فيما ستعمل الشاشات الإلكترونية الإرشادية على توجيه مستخدمي الطريق إلى الطرق البديلة المناسبة، بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، وشركة إعمار، بهدف مراقبة سير تنفيذ الخطة وإجراء أية تعديلات عليها إذا تطلب الأمر».

ودعت المهندسة ميثاء بن عدي كل أفراد الجمهور إلى استخدام المترو والمواصلات العامة بديلاً عن المركبات الخاصة، خصوصاً خلال أيام الفعاليات التي تشهدها الإمارة مثل احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية، لأن خطة الفريق راعت الإقبال على المواصلات العامة ووفرت ما يكفي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من أفراد الجمهور، كما ناشدت مستخدمي الطريق بما فيهم المشاة إلى الامتثال للإرشادات المرورية وتعليمات رجال الأمن، في سبيل تحقيق تنقل آمن وسهل للجميع.

مواعيد الخدمات

على صعيد متصل أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن مواعيد العمل في كل خدماتها خلال إجازة رأس السنة الميلادية، والمولد النبوي الشريف، التي تشمل مراكز خدمة العملاء، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، ومترو وترام دبي، ووسائل النقل البحري، ومدارس ومعاهد تعليم قيادة السيارات، وفحص وتسجيل المركبات.

وقالت موزة المري مديرة إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة: «سيتم تعطيل كل مراكز خدمة العملاء خلال إجازة رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف، التي توافق يوم الخميس الأول من يناير على أن يستأنف الدوام الرسمي فيها يوم الأحد الموافق 4 يناير المقبل، أما في ما يتعلق بمواقف المركبات الخاضعة للرسوم فستكون كل المواقف العامة في الإمارة مجانية اعتباراً من 1 يناير على أن يستأنف تفعيل الرسوم يوم الأحد الموافق 4 من يناير المقبل، باستثناء مواقف سوق السمك والمواقف متعددة الطوابق.

وأشارت إلى أن مترو دبي بخطه الأحمر سيعمل خلال إجازة رأس السنة الميلادية بشكل متواصل من يوم الأربعاء 31 ديسمبر بدءاً من الساعة 5:30 صباحاً وحتى الواحدة من صباح يوم الجمعة الموافق 2 يناير، فيما سيعمل خلال إجازة المولد النبوي الشريف من الساعة 5:30 من صباح يوم السبت الموافق 3 يناير وحتى الساعة 12 منتصف الليل، كما سيبدأ العمل في الخط الأخضر للمترو خلال إجازة رأس السنة الميلادية من الساعة 5:50 من صباح الأربعاء وحتى منتصف ليل يوم الجمعة الثاني من يناير، كما سيعمل خلال إجازة المولد النبوي الشريف من الساعة 5:50 من صباح السبت وحتى الساعة 12 منتصف الليل، فيما سيعمل ترام دبي خلال إجازة رأس السنة الميلادية من الساعة 6:30 من صباح يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري وحتى الساعة 1:30 من صباح يوم الجمعة 2 يناير 2015، وسيعمل الترام خلال إجازة المولد النبوي الشريف من الساعة 6:30 من صباح السبت 3 يناير حتى 1:30 صباح اليوم التالي.

وحول مواعيد عمل حافلات المواصلات العامة (باص دبي) من يوم الخميس الموافق الأول من يناير، ستكون كما يلي: أولاً محطات حافلات النقل العام ومنها المحطات الرئيسة مثل سوق الذهب، والغبيبة، ستبدأ من الساعة 5 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل، والمحطات الفرعية مثل القصيص، والقوز الصناعية، والسطوة، وجبل علي من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل باستثناء خط C01 الذي سيعمل على مدار الساعة، أما محطة جبل علي ستعمل من الساعة 5:40 صباحاً وحتى 9:47 مساءً.

وتبدأ محطات الحافلات المغذية للمترو في أبوهيل والراشدية، ومول الإمارات، وابن بطوطة وبرج خليفة، واتصالات في تقديم خدماتها من يوم الخميس الأول من يناير وحتى 3 يناير بدءاً من الساعة 5:15 صباحاً وحتى 1:10 من صباح اليوم التالي، علماً بأن كل الخطوط المغذية للمترو ستتواكب مع مواعيد عمل رحلات المترو.

وعن مواعيد عمل الحافلات عبر المدن أشارت المري إلى أن تلك الحافلات ستقدم خدماتها في الأول من يناير المقبل كما يلي: المحطات الرئيسة مثل: الغبيبة ستكون خدماتها على مدار الأربع وعشرين ساعة، فيما تقدم المحطات الفرعية خدماتها مثل محطتي: (السبخة، وميدان الاتحاد) من الساعة 5:30 صباحا وحتى 12 عند منتصف الليل، وستعمل محطتي: الكرامة، وديرة سيتي سنتر من الساعة 6:10 صباحا وحتى 10:15 مساءً، وستكون مواعيد عمل المحطات الخارجية كالتالي: أبوظبي من الساعة 5 صباحاً وحتى 12:40 من صباح اليوم التالي، ومحطة الفجيرة من الساعة 5:55 صباحاً حتى الساعة 9:30 مساءً، ومحطة عجمان من الساعة 6 صباحاً وحتى 10 مساءً، ومحطة حتا من الساعة 5:30 صباحاً وحتى 9:30 مساءً.

كما أشارت إلى مواعيد عمل وسائل النقل البحري خلال عطلة رأس السنة الميلادية، ستكون: «الباص المائي» في محطة المارينا من الساعة 12 ظهراً وحتى 3 بعد منتصف الليل، ومن محطة خور دبي من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً، فيما سيعمل الباص المائي خلال عطلة المولد النبوي الشريف في محطة المارينا من الساعة 12 ظهراً وحتى 12 بعد منتصف الليل، وفي محطة خور دبي من الساعة 10 صباحاً وحتى 11 مساءً، أما التاكسي المائي فسيعمل خلال عطلة رأس السنة الميلادية من الساعة 9 صباحاً وحتى 3 بعد منتصف الليل، وخلال عطلة المولد النبوي الشريف من الساعة 9 صباحاً وحتى 10 مساءً.

وسيعمل فيري دبي خلال عطلة رأس السنة الميلادية على النحو التالي: محطة الممزر الساعة 4:30 عصراً، و6 مساءً، وفي محطة المارينا 11 صباحاً، والواحدة ظهراً، و3 بعد الظهر، و5 مساءً، و 6:30 مساءً، و10 مساءً، ورحلة خاصة حتى الساعة 3 بعد منتصف الليل لمشاهدة الألعاب النارية احتفاءً بالعام الجديد، أما في محطة الغبيبة سيعمل 11 صباحاً، والواحدة ظهراً، و2:30 ظهراً، 3 و بعد الظهر، و5 مساءً، و6:30 مساءً.

كما سيعمل فيري دبي خلال عطلة المولد النبوي الشريف في محطة الممزر الساعة 4:30 عصراً، و 6 مساءً، وفي محطة المارينا الساعة 11 صباحاً، والواحدة ظهراً، و 3 بعد الظهر، و 5 مساءً، و 6:30 مساءً، وفي محطة الغبيبة الساعة 11 صباحاً، والواحدة ظهراً، و 2:30 ظهراً، و3 بعد الظهر، و5 مساءً، و 6:30 مساءً.

وستعمل عبرات الديزل خلال عطلة رأس السنة الميلادية في خور دبي (الفستيفال سيتي)، من 11 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل، أما خلال عطلة المولد النبوي الشريف ستعمل على خور دبي ( الشندغة، والغبيبة، والفهيدي) من الساعة 3 بعد الظهر وحتى 11 مساءً، أما العبرات الكهربائية ستعمل خلال عطلة رأس السنة الميلادية في أتلانتس من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، وخلال عطلة المولد النبوي الشريف من الساعة الواحدة ظهراً وحتى 9 مساءً، أما في محطة الممزر والقرية العالمية فإنها ستعمل خلال عطلة رأس السنة وعطلة المولد النبوي من الساعة 4 عصراً وحتى الواحدة من صباح اليوم التالي، فيما ستعمل عبرة برج خليفة – دبي مول خلال عطلة المولد النبوي من الساعة 4 مساءً وحتى 12 منتصف الليل.

وأضافت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة: «سيتم تعطيل مراكز فحص وتسجيل المركبات كافة من يوم الخميس الموافق الأول من يناير على أن يستأنف العمل فيها يوم الأحد 4 يناير المقبل».

خدمات

حول خدمات مترو دبي ومحطاته أكدت ميثاء بن عدي أنه سيعمل من دون توقف خلال ليلة رأس السنة، وأن محطة مترو «برج خليفة» سيتم إغلاقها من الساعة العاشرة مساء الأربعاء 31 ديسمبر، حتى السادسة صباح الخميس الأول من يناير، ليستخدم الجمهور محطتي الخليج التجاري، ومركز دبي المالي بديلاً، مشيرة إلى أنه سيتم توفير حافلات مجانية أيضاً لنقل الركاب إلى أقرب محطة، حيث من المتوقع أن يصل عدد ركاب المترو خلال فترة الفعاليات يوم الأربعاء 2014/12/31 إلى 820 ألف راكب، ويوم الخميس 2015/1/1 إلى 490 ألف راكب، في حين سيتم إغلاق جسر عبور المشاة القريب من برج خليفة على شارع الشيخ زايد في تمام الساعة 12:00 عند منتصف الليل.

إغلاق مراكز خدمة العملاء للجرد السنوي غداً

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن إغلاق جميع مراكز خدمة العملاء التابعة لها غداً، وذلك لقيامها بعمليات الجرد المرتبطة مع نهاية السنة المالية 2014، على أن يتم العمل في باقي المراكز الخاصة بالشركاء الاستراتيجيين ومزودي الخدمة.

وفي التفاصيل، قال أحمد محبوب، مدير إدارة خدمة العملاء بالهيئة: إن إغلاق مراكز الخدمة التابعة للهيئة هو إجراء اعتيادي يتم مع متطلبات نهاية السنة المالية، وذلك في إطار الأعمال المحاسبية التي تنفذها الهيئة في هذا التوقيت من كل عام، مشيراً إلى أنه بإمكانية عملائنا مواصلة معاملاتهم في هذا اليوم عبر البدائل الأخرى، من خلال تطبيقاتنا الذكية، والموقع الإلكتروني للهيئة، ومركز الاتصال، وأجهزة الخدمة الذاتية (الكشك الذكي)، إضافة إلى مراكز الخدمة التابعة لشركائنا الاستراتيجيين، ومزودي الخدمة.

حرص

وأضاف: إنه انطلاقاً من حرص الهيئة على تسهيل إنهاء معاملات عملائها في يوم الإغلاق، فإنها تؤكد استمرار عمل مراكز الخدمة التابعة لشركائها ومزودي الخدمة التي تعمل على مدار الساعة وهي: كويك لفحص المركبات، واصل لفحص المركبات (جداف)، إضافة إلى المراكز التي تعمل من 7:00 صباحا إلى 9:00 مساء وهي: مؤسسة الإمارات العامة للبترول ( شامل ند الحمر، وشامل محيصنة، وشامل العاضد)، وتمام لفحص المركبات، واصل لفحص المركبات (العربي سنتر)، كارس لفحص المركبات، إينوك تسجيل العوير، إينوك تسجيل الورسان، إينوك تسجيل الطوار، والشيراوي.

فضلاً عن مركز مميز لفحص المركبات (الحمرية) الذي يعمل من 8:00 صباحا إلى 3:00 عصرا، إضافة إلى مركز مميز لفحص المركبات (أسواق المزهر)، ومركز مميز لفحص المركبات (البرشا مول) اللذين يعملان من 8:00 صباحاً إلى 10:00 مساء. وأخيراً، مركز إينوك تسجيل القصيص الذي يعمل من 7:00 صباحاً إلى 12:00 منتصف الليل، ومركز إينوك حتا من 7:30 صباحاً إلى 3:00 عصراً.

وأكد محبوب، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بعملائها لإدراكها باحتياجاتهم اليومية لخدماتها، ولذلك تعمل دوماً على تلبيتها في مختلف الظروف، عبر توفير البدائل لتسهيل إنجاز معاملاتهم في كل الأوقات، انطلاقاً من غايتها الراسخة وهي (إسعاد الناس).

130 حافلة تخدم محطة برج خليفة مجاناً

أشار عادل شاكري مدير أنظمة المواصلات العامة رئيس فريق إدارة الفعاليات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة للحركة المرورية وخدمات وسائل النقل الجماعي من يوم الأربعاء 31 ديسمبر الجاري، بهدف تلبية احتياجات الجمهور ومستخدمي الطريق، حيث تُسهم في تقديم أفضل الخدمات التي تُمكّنهم من استخدام وسائل النقل الجماعي أو الخاص بشكل آمن وسهل للجميع .

وقال: سيتم الاعتماد على استخدام الحافلات العامة وسيلة نقل أساسية بعد الانتهاء من احتفالات رأس السنة في منطقة برج خليفة - دبي مول حيث تم تخصيص130 حافلة، منها 100 حافلة مزدوجة، و30 حافلة عادية، لتقديم رحلات مجانية للجمهور على المسار من محطة مترو برج خليفة- دبي مول إلى محطة مترو مركز دبي التجاري العالمي، ومواقف نادي الوصل الرياضي».