الهلال الأحمر تواصل توزيع المساعدات على نازحي كردستان

واصلت هيئة الهلال الأحمر حملة توزيع المساعدات الإنسانية على النازحين في إقليم كردستان العراق والتي تستهدف 600 ألف شخص وذلك بإشراف القنصلية العامة للدولة هناك وبالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر العراقية.

وتضمنت المساعدات الاحتياجات الإنسانية الراهنة والمتمثلة في الأغذية والملابس الشتوية ومستلزمات الأطفال.

وكثفت الهيئة جهودها الإنسانية لمساندة النازحين في الإقليم خاصة في المناطق الجبلية على الحدود الإيرانية التركية والتي تشتهر ببرودة طقسها في هذه الأيام من السنة، وتمكنت فرق الهلال الأحمر من الوصول إلى النازحين في مناطق سوران وخليفان وهيران شمال محافظة اربيل وقامت بتوزيع الطرود الغذائية ومواد الإيواء والاحتياجات الشتوية عليهم.

وقال حميد راشد الشامسي نائب الأمين العام للمساعدات الدولية في الهلال الأحمر إن الهيئة تراقب تدفقات النازحين وتحركاتهم على الساحة العراقية وازدياد أعدادهم نسبة لتصاعد وتيرة الأحداث هناك، وتحرص على مواكبة المستجدات من خلال تنسيق المزيد من البرامج التي تراعي ظروفهم وتوفر احتياجاتهم الأساسية، مشيرا إلى أن معاناتهم تتفاقم مع حلول فصل الشتاء ما استلزم وضع خطة إغاثية راعت أهم احتياجاتهم في الوقت الراهن وأهمها الغذاء و الكساء والإيواء.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر تولي الساحة العراقية أهمية قصوى نسبة لأنها تواجه تحديات إنسانية عديدة تتمثل في تزايد أعداد اللاجئين إليها من سوريا إلى جانب النازحين داخليا بسبب تصاعد وتيرة الأحداث في العراق .

وقال إن التقارير التي ترد للهيئة عبر مندوبيها هناك تؤكد حجم المعاناة الكبيرة التي يواجهها النازحون في ظل الظروف المناخية السيئة السائدة حاليا، مشددا على أن الهيئة تضع في اعتبارها هذه التداعيات وتتحرك للحد من تأثيرها على النازحين خاصة الأطفال الذين يمثلون الحلقة الأضعف في مثل هذه الظروف الاستثنائية.