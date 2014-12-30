واشنطن ترسل مدمرة للمشاركة في البحث عن الطائرة الماليزية المفقودة

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أنها أرسلت المدمرة «يو اس اس سامبسون» للمشاركة في عمليات البحث عن طائرة الآيرباص التابعة لشركة «إير إيجا» الماليزية والتي اختفت، الأحد، بين جاوا وسنغافورة.

وأوضحت قيادة الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ، أن المدمرة ستصل إلى منطقة البحث خلال نهار الثلاثاء.

من جانبه؛ قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية الأميرال، جون كيربي، في تغريدة على حسابه على موقع «تويتر»، «إن السفينة الحربية أرسلت للمساعدة في عمليات البحث عن طائرة الرحلة 8501 التابعة لآير إيجا».