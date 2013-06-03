الزند: القضاء سيظل لكل المصريين.. و"تبًا لكل متآمر على الشعب"

كتب : فاطمة النشابي منذ 31 دقيقة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن الشعب والقضاة يصنعان جدارا لا يجرؤ أحد من الاقتراب منه.

وتابع الزند في كلمته خلال وقفته بدار القضاء العالي، للاحتجاج على استمرار مجلس الشوري في مناقشة قانون السلطة القضائية، قوله "لن نفرط في الأمانة التى وضعت على عاتقنا وسيظل القضاء المصري شامخا". وأضاف "لكل من يتآمر على الشعب.. تباً لكم ولن تبلغوا أملكم، والشعب المصري الذي أزال الطغاة قادر على أن يزيل كل من يقف في طريقه". وتابع "عاش الشعب والقضاء والقوات المسلحلة والشرطة والإعلام المستقل، القضاء سيظل لكل المصريين".