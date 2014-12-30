بالفيديو.. مفيد فوزي: «نفسي أخنق عادل لبيب»

هاجم الإعلامي مفيد فوزي، عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، تعليقًا على أزمة المياه في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، التي تناولها برنامج «بصراحة»، قائلًا «نفسي أخنق عادل لبيب وأقوله غيّر البشر اللي بتتعامل معاهم، وراجع نوعية الناس اللي بتحطهم في الإدارة، شوف ناس تقدر تواجه وتعترف بغلطها، لأنهم بيلعبوا أخطر دور في حياة مصر».

وقال «فوزي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «بصراحة»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان عز الدين، على فضائية «التحرير»، مساء الاثنين، «المسؤولين اللي بيتكلموا كذابين جدًا، وبيطلسموا على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية، ويحتاجون لما يسمي بنسف الحمام القديم، عشان لما تسأليهم إيه المشكلة في المياه، يقدروا يجابوا ويعترفوا بخطأهم».

وطالب «فوزي» بإسناد المسؤوليات والمناصب للشباب، لأنهم قادرين علي التجديد والمواجهة، وشدد علي ضرورة اختيار محافظ يكون لديه قدرة على التعامل مع الرأي العام، وغير معزول عن الناس، واستشهد فوزي بعبد السلام محجوب، وزير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، مشيرًا إلي أنه كان أعظم مثال علي هذا.

كما أشاد «فوزي» بدور رئيس الوزراء إبراهيم محلب، موضحًا أنه قيمته تتجلي في جهده وعمله، مضيفًا محلب قيمته إنه بيشتغل بأعصاب، ومستعد يقعد بقميص وبنطلون تحت عربية حتى تحيا هذه البلد.