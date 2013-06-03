"خالد سعيد" عن إذاعة "الحوار الوطني": لا يعقل أن تبث جلسة بهذه الحساسية دون إخطار الحاضرين

كتب : سهيلة حامد منذ 11 دقيقة

علّقت صفحة "كلنا خالد سعيد"، عبر "فيسبوك"، على التصريح الذي صدر عن الدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة"، بأن جلسة الحوار الوطني اليوم مع الرئيس محمد مرسي؛ لمناقشة أزمة سد النهضة، أُذيعت على الهواء دون علم الحضور.

وتساءل المسؤول عن الصفحة "هل يُعقل أن يتم بث جلسة بهذه الحساسية للحديث عن مسألة أمن قومي وعلاقات مع دول أخرى دون إخطار الحاضرين بأن الجلسة مذاعة على الهواء مباشرة؟ إيه التهريج ده؟".

يذكر أن أيمن نور، كتب في تغريدة له على "تويتر"، "مندهش من إذاعة جلسة الحوار الوطني بالرئاسة حول أزمة إثيوبيا، دون إحاطة المشاركين علمًا مسبقًا رغم حساسية الموضوع المطروح للنقاش".