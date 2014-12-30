وزير الصحة يتفقد مستشفيات العاصمة.. ويلتقي المرضى

تفقد وزير الصحة الدكتور محمد آل هيازع امس، عددا من المرافق الطبية في مدينة الرياض، شملت كلا من مستشفى النقاهة ومستشفى الايمان ومستشفى الامير محمد بن عبدالعزيز حيث التقى بالمرضى واطمئن على سير الخدمات المقدمة لهم.

وأكد وزير الصحة لجميع العاملين أن دور وزراة الصحة هو تقديم كافة الخدمات العلاجية والصحية للمرضى على افضل وجه وبجودة عالية، ودعم المستشفيات بكل الاحتياجات التي تتطلبها تلك المستشفيات وتسهم في تحقيق رضاهم.

وبين أن العاملين من الزملاء في المستشفيات يبذلون جهودا كبيرة في خدمة المرضى، إلا انني احثهم على بذل المزيد من الجهود، منوها إلى أن الهدف الرئيس من الزيارة هو تلمس احتياجات المرضى ومطالبهم التي هي محور اهتمام وزارة الصحة، وكيف نساهم سويا في تطوير الخدمة بما يلبي احتياجاتهم.

وحرص معالي الوزير على الالتقاء بالمرضى والمراجعين والاستفسار عن مدى رضاهم عن الخدمات وخاصة مرضى مستشفى النقاهة، وحرص على تلبية طلباتهم في التقاط الصور التذكارية معهم، كما زار الجناح المخصص لمرضى متلازمة الشرق الاوسط التنفسية (كورونا)، واطلع على غرف العزل والعناية المركزة.

واستمع إلى شرحٍ عن خدمات مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز وما يضمّه من أجهزة وتقنيات طبية حديثة، ما جعله نموذجا حديثا لمستشفيات وزارة الصحة، والمجهز بأحدث تقنية، وعدد الأسرة وعدد أسرّة العناية المركزة، وعدد أسرّة الطوارئ التي اعدت بما تتناسب مع المعايير العالمية والتي تتبناها وزارة الصحة، تحقيقاً لكسب رضا وأمن وسلامة المواطن السعودي. وكانت جولة وزير الصحة شملت عدداً من الأقسام أبرزها العناية ألمركزة وغرف الملاحظة والصيدلية، إضافة الى المختبر، وقسم الأشعة والعمليات والغرف المجهزة بالأنظمة الرقمية (الديجتال)، وغرف لجراحات اليوم الواحد وغرفة لعمليات الطوارئ، وقسم الأشعة والمختبر التي تحتوي على أحدث وأفضل الأجهزة التقنية والحديثة على مستوى المملكة، من خلال إجراء جميع أنواع التحاليل الطبية، والأشعة المقطعية والتلفزيونية والرنين المغناطيسي وفوق صوتية وأشعة تصوير الثدي، إضافة إلى أقسامٍ متكاملة للخدمات المساندة، التي تقدم الدعم لجميع المراكز والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

وقام وزير الصحة الدكتور "آل هيازع" بجولةٍ تفقديةٍ مماثلة لمستشفى الايمان زار خلالها اقسام المستشفى واطلع على آخر المستجدات والانجازات كما قابل الطاقم الاداري والطبي واستمع لمرئياتهم ومطالباتهم كما حث العاملين في المستشفيين على بذل المزيد من الجهد لخدمة المراجعين مؤكدا الحرص الدائم على توفير الخدمة الصحية المثالية للجميع. وحرص وزير الصحة على زيارة عدد من المرضى في المستشفى وقدم لهم باقات من الورود واستمع لاحتياجاتهم ومطالباتهم ووعدهم بأن يتم النظر فيها وتحقيقها.

عقب ذلك شاهد الوزير عرضا مرئيا عن المستشفى وعن المشاريع التي تحت الانشاء كبرج الطوارئ سعة 200 سرير، ويشمل العديد من الاقسام والعيادات وغرف التنويم، واستمع الى شرح عن وضع المستشفى الحالي والمنجزات التي تم تحقيقها والتحديات التي تواجههم.

وشملت الجولة زيارة لمستشفى النقاهة بطريق الخرج، حيث قام معاليه بزيارة المبنى القديم والحديث للمستشفى إضافة الى غرفة العلاج الطبيعي ومبنى الطوارئ الجديد، واستمع لشرح لما يشمله المستشفى من اقسام وما يقدمه من خدمات للمرضى.

وثمن الدكتور آل هيازع في ختام الجولة الجهود التي يقوم بها القائمين على المستشفيات، وحثهم على بذل المزيد من الجهود والعطاء لتوفير الرعاية الطبية للمستفيدين من الخدمات المقدمة لهم بما يسهم في كسب رضاهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم وتجويد الخدمات المقدمة لهم.